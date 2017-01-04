Самые новогодние рекорды

«Моя Планета» предлагает ознакомиться с самыми интересными новогодними рекордами.

Самое длинное письмо Санте: написали 2000 школьников





Девять дней более 2000 румынских школьников в возрасте от 8 до 14 лет писали Санта-Клаусу коллективное письмо желаний. В конечном счете оно получилось 413,8 м длиной и стало самым длинным в истории. Акция была организована румынской почтовой службой в 2008 году и акцентировала внимание на сохранности деревьев и их рациональном потреблении. Каждый ребенок начинал свое обращение к Санте с просьбы позаботиться об окружающей среде и сохранить леса.

Самый высокий снеговик: вместо рук — деревья





Кто из нас в детстве не пытался слепить самого большого снеговика по сравнению с другими снеговиками? Жители американского города Бетель пошли еще дальше и в феврале 2008 года соорудили самого высокого снеговика, а точнее, «снеговиху» в мире. 37-метровая снежная красавица была названа Олимпией в честь местного губернатора Олимпии Сноу. Рекордсменка ростом с десятиэтажный дом весила порядка 6 т, в качестве рук у нее значились деревья, губы были сложены из пяти автомобильных шин, а ресницы заменили лыжами.

Самый большой елочный шар: в России





А в декабре 2016 года список новогодних рекордов пополнился и одним из России. На Поклонной горе в Москве была установлена светодиодная конструкция в форме елочного шара диаметром 17 м. Внутри шара расположена танцплощадка и звучат популярные праздничные композиции. А 23 000 лампочек, из которых сконструирована эта гигантская игрушка, в зависимости от мелодии транслируют различные световые фигуры и рисунки.

Самая дорогая елка в мире: украшена жемчугом и золотом





Сколько по-вашему, может стоить елка вместе с украшениями? 5000 руб., 10 000, 100 000? Нет, $11 млн! Именно в эту сумму обошлись установка и оформление новогодней елки в холле отеля Emirates Palace в Абу-Даби в 2010 году. Зеленая красавица была украшена шарами из золота, драгоценных камней и жемчуга, а также браслетами, часами и ожерельями.

Самый большой пряничный домик: размером с загородный дом





Чтобы оставить свой след в истории, члены Клуба традиций Техасского университета A&M в 2010 году построили самый большой в мире пряничный домик, точнее, настоящий особняк: в высоту — 6 м, в длину — 18,28 м, а в ширину — 12,80 м. Калорийность гигантского пряника объемом 1110,1 м³ превысила 36 млн калорий. На его строительство (язык не поворачивается сказать — выпечку) ушло 816 кг масла, 1360 кг неочищенного сахара, 7200 яиц и 3265 кг муки.

Самая маленькая новогодняя открытка: глазу не видна





Иероглифы на открытке имеют размер всего 45 мкм, а изображение дракона, выполненного в виде цифры 2, — 116 мкм. Времена, когда мы посылали поздравительные открытки друзьям и близким, кажутся безвозвратно ушедшими. Современные средства связи и наш динамичный ритм жизни вытеснили бумажный пережиток прошлого. Но именно эти передовые технологии ученые из Университета Глазго решили применить для создания рождественской открытки. В итоге была изготовлена самая маленькая открытка в мире: на кусочке стекла умельцы выгравировали изображение елки. Но вот подарить такую карточку на праздники — задача не из легких, так как невооруженным глазом она просто не видна. Представьте, что 8276 штук таких открыток будут размером с почтовую марку.

Самая масштабная игра по обмену подарками: 1463 «тайных Санты»





В канун Рождества во многих странах Европы и Америки в семьях и организациях проводится игра Secret Santa («Тайный Санта»). Правила предельно просты, хотя и могут варьироваться в зависимости от предпочтений играющих. Как правило, группа людей оговаривает цену подарков и определяется с адресатами (например, путем вытягивания свернутых бумажек, где указано, для кого необходимо выбрать подарок). В назначенное время подарки вручаются инкогнито: одариваемый не в курсе, кто приобрел для него презент, и это оказывается неожиданно приятно. В самой крупной такой игре по обмену подарками в 2013 году в штате Кентукки приняло участие 1463 «Сант» из Кенсингтонской католической школы и других учебных заведений этого района.

Самая массовая новогодняя вечеринка: 4 млн человек





В 2008 году на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро новогодний фейерверк, длившийся около 20 минут, собрал более 4 млн человек. Эта вечеринка считается самой многочисленной в мире. Властям из-за такого количества людей пришлось полностью перекрыть движение транспорта по набережным. Праздновали от души: от зажигательных танцев на песке и развлечений собравшихся не отвлекала даже 35-градусная жара.

Самое дорогое шампанское: стоит как BMW X4





Помимо мандаринов и оливье завсегдатаем новогодних застолий непременно является шампанское. Под звон бокалов во время боя курантов мы загадываем самые сокровенные желания в надежде, что они исполнятся в наступающем году. Интересно, а какие желания можно загадать под бутылку игристого стоимостью с новенький BMW X4? В $49 000 вам обойдется шестилитровая бутылка шампанского Dom Pérignon Mathusalem. Всего было выпущено 35 экземпляров этого винтажного напитка, который могут себе позволить лишь избранные.

Самое старое письмо Санте: пролежало в дымоходе 80 лет





Некто Джон Бирн в 1992 году возился с отоплением в своем недавно купленном доме в Дублине и нашел в камине рождественское письмо, написанное десятилетней Ханной Ховард в далеком 1911 году. Сохранность письма объясняется очень просто: в то время кирпичная конструкция каминов включала две полки по обе его стороны. На одной из них и была обнаружена необычная находка. Как следует из письма, девочка попросила у Санты куклу, пару перчаток, водонепроницаемый плащ с капюшоном и разные виды ирисок. После обнаружения письма сын Ханны рассказал, что во взрослом возрасте ее любовь к ирискам переросла в профессию: Ханна стала кондитером. А значит, желания маленькой девочки осуществились. Так что не бойтесь мечтать!