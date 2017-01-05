Три потенциальных боя Головкина вошли в ТОП-10 самых прибыльных поединков в боксе

Портал World Boxing News составил ТОП-10 поединков, имеющих наибольший потенциал стать самыми прибыльными без учета главного "мани-мейкера" в боксе американца Флойда Мейвезера-младшего.





В этот рейтинг вошли сразу три потенциальных поединка с участием казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, пишет Vesti.kz





Второе место занял бой между Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. "Главный бой 2017 года в среднем весе имеет потенциал стать первым pay-per-view событием без Мейвезера или Пакьяо со времен поединка Альвареса и Котто, способным добраться до миллиона продаж, хотя бой все еще находится на рассмотрении на сентябрь", - пишет издание.





Следом расположился поединок Головкина против филиппинца Мэнни Пакьяо: "Чем больше проходит времени, тем больше возрастает дистанция между участниками этого "дуэта". Но пока Головкин продолжает настаивать, что он все еще может уложиться в 154 фунта, бой с Пакьяо имеет шансы состояться и он стал бы событием".





Шестое место в рейтинге занял потенциальный бой Головкина с американцем Андре Уордом или россиянином Сергеем Ковалевым. "Многие жаждали, что GGG поднимется в весе с тех пор, как он объединил титулы в поединке с Давидом Лемье, но пока "Канело" все еще колеблется в районе средней категории, Головкину суждено подождать", - говорится в заметке.





Полностью ТОП-10 самых прибыльных поединков по версии WBN выглядит следующим образом:

1) Мэнни Пакьяо - Сауль Альварес;

2) Сауль Альварес - Геннадий Головкин;

3) Геннадий Головкин - Мэнни Пакьяо;

4) Мэнни Пакьяо - Хуан Мануэль Маркес;

5) Мэнни Пакьяо - Амир Хан;

6) Геннадий Головкин против Андре Уорда или Сергея Ковалева;

7) Мэнни Пакьяо против Кита Турмана или Дэнни Гарсии;

8) Мэнни Пакьяо - Теренс Кроуфорд;

9) Мэнни Пакьяо - Василий Ломаченко;

10) Теренс Кроуфорд - Василий Ломаченко.



