Почему велоспорту нужен гонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес

У Мигеля Анхеля Лопеса был не самый простой и приятный образ жизни, пока он не откопал свой безумный талант. Велоспортом будущий гонщик "Астаны" начал серьезно заниматься совсем поздно - почти в 18 лет. А уже через три десятка месяцев он забрал "Тур де Лавенир" (что-то вроде молодежной версии "Тур де Франс"). В пелотоне Лопеса называют Суперменом, но не надо думать, что он торчит от супергероев или зациклен на юношеской завышенности в самооценке. Непростое детство заставило колумбийца очень быстро повзрослеть и создало крепкий стержень, пишет А уже через три десятка месяцев он забрал "Тур де Лавенир" (что-то вроде молодежной версии "Тур де Франс"). В пелотоне Лопеса называют Суперменом, но не надо думать, что он торчит от супергероев или зациклен на юношеской завышенности в самооценке. Непростое детство заставило колумбийца очень быстро повзрослеть и создало крепкий стержень, пишет sports.ru





"Однажды во время тренировки на меня напали два вора с ножом. Они хотели отобрать мой велосипед. Я начал отбиваться и защищать свой байк, началась драка. Они дважды ранили меня в ногу, но велосипед так и не смогли отобрать. Буквально через десять дней я должен был проехать первую гонку в своей жизни. Это была полулюбительская/полупрофессиональная гонка, стартовало очень много хороших гонщиков. Я так сильно хотел выступить хорошо, что умудрился с двумя дырками в ноге стать 13-м. А после финиша больше всего радовался не удачному выступлению, а тому что у меня не отобрали велосипед".





Сейчас Лопесу 22 года. То есть он всего пять лет в велогонках, а уже успел зарулить Тур Швейцарии, где ехали не самые посредственные Тиджей ван Гардерен, Джерайнт Томас, Эндрю Талански и Руи Кошта, и еще много где пошуметь. Например, победил на "Милан-Турин", съездил на Олимпиаду и отжал у Найро Кинтаны горный этап на "Туре Сан-Луиса" (не буду спорить, тот больше помогал брату чем себе). Если развитие будет продолжаться такими же темпами, то уже в этом году на условной "Вуэльте" он станет серьезным контендером на топ-3. С первой попытки это не получилось. На Туре Испании-2016 неприятности доконали его быстрее чем Кевин Мокрых бандитов. Один раз прямо на асфальте пришлось деловито пересчитывать собственные зубы.





"У меня не было такой истории, чтобы кто-то меня вдохновил или заставил заниматься велоспортом. На велосипеде я катался с детства, потому что только так можно было добраться до школы. Наверное, по-настоящему меня вдохновляет другое. С тех пор как я решил, что велоспорт станет моей работой, вокруг меня не было ни одного человека, кто попытался бы меня отговорить. Наоборот, все только поддерживают".





По гоночной манере Лопес типичный колумбиец, у которого при виде гор срывает чеку, как у Эллен Рипли при упоминании Чужих. Хотя в отличии от большинства соотечественников он гораздо больше заточен на итоговый результат, чем на авантюрное желание показать как красиво ты можешь ехать. "Настоящие чемпионы всегда хотят выигрывать. У простого гонщика нет такого азарта. А для чемпионов главное - победа, и они ради этого рвут и мечут. Им не нужно второе или третье место, они ездят не ради денег, они едут ради победы. У Лопеса есть все необходимые качества, чтобы стать большим гонщиком", - рассказал в одном интервью Александр Шефер.





В середине декабря в Астане была презентация команды, на которую Лопес не смог приехать. Пару месяцев назад во время тренировки он сломал большую берцовую кость, из-за чего пропустит начало сезона. Группу из 10-12 гонщиков подрезал автомобиль, первые ряды шарахнулись в стороны. Лопес ехал в третьем ряду и попытался затормозить. Скорость была маленькой, но приземление оказалось неудачным - прямо на выступ от бордюра. Ближайшая гонка, на которой мы сможем его увидеть, скорее всего, будет Тур Турции. В этом году многодневка прорубила себе окно в ВорлдТур, а значит будет серьезней чем раньше. Она пройдет с 18 по 23 апреля.





"Сейчас у меня не только одна задача - восстановиться на 100 процентов, чтобы я смог вернуться в гонки. А затем о том, что я хочу или что я могу, будут за меня говорить мои ноги".













После самоликвидации "Тинькофф" остались лишь две команды, которые не скрывают, что едут на "Петлю" именно с намерением отобрать у Криса Фрума и его бортового измерителя мощности желтую майку. У "Астаны" это один раз получилось стараниями Нибали, но тогда помогли обстоятельства. У "Мувистара" три попытки Наиро Кинтаны оказались холостыми. 3:1 в пользу лысоватого британца.





"Я очень уважаю Криса Фрума. Он уникальный гонщик практически без слабых мест. Даже не знаю, кто сегодня может победить и как это сделать. Но мы, конечно, не перестанем анализировать данные, которые у нас есть. И будем очень много тренироваться, чтобы я мог исчерпать весь свой потенциал. А как далеко я смогу зайти покажет лишь время".





Однажды Марат Сафин поделился рецептом победы над Федерером: "нужно бегать, как кролик, и выигрывать мячи ударами из любого места на корте". Это собственно говоря и делал на каком-то этапе карьеры Надаль. Другие соперники швейцарца были хороши, но именно Рафу успели научить играть в теннис так, чтобы обыгрывать Федерера. Потом уже испанский фрегат сам наткнулся на риф имени Джоковича.





В велоспорте это тоже неизбежно. Рано или поздно найдется человек, который интуитивно или по хладнокровному расчету взломает защитные коды "Ская". Претендент номер один - Мигель Анхель Лопес. Даже Олег Тиньков признает, что сегодня у британца нет достойного уровня оппозиции. Переучиваться нынешним соперникам Фрума будет очень тяжело. Зато слабая сторона Лопеса может стать его оружием. Колумбиец еще не отложил в подкорке все велосипедные конспекты и самое главное - готов меняться. Его главная актуальность для современного велоспорта в том, что он способен пошатнуть надоевшую многим константу непобедимости "Ская". Схватки Супермена против Лекса Лютера Фрумми на ТДФ точно не избежать. Вопрос лишь в том, когда она состоится.





Фото гонщик sports.ru