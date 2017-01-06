Замминистра МВД разъяснил нововведения в части регистрации казахстанцев

В первую очередь они направлены на защиту прав граждан, не имеющих собственного жилья и вынужденных его снимать.

Заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов дал разъяснения в интервью телеканалу «Хабар 24» по поводу того, как будут работать принятые поправки по регистрации казахстанцев, а также по штрафам за отсутствие регистрации, сообщает Zakon.kz.





Р.Жакупов отметил, что в первую очередь принятые изменения направлены на защиту прав казахстанцев, не имеющих собственного жилья и вынужденных его снимать.





«В последнее время в Казахстане сложилась ситуация, особенно с лицами, которые вынуждены переехать в областные центры и такие крупные города как Алматы и Астана. Человек приезжает, снимает квартиру на длительный срок, однако в соответствии с Законом РК "О жилищных отношениях" его проживание может состояться только в соответствии со ст.23 - с согласия самого собственника жилья. Но при этом на собственника жилья не возлагалась обязанность по регистрации граждан, - пояснил он. - Таким образом, складывалась ситуация, когда гражданин даже хочет быть зарегистрированным, однако ввиду отсутствия обязанности со стороны собственника жилья регистрировать нанимателя квартиры этого не было. И складывалась парадоксальная ситуация, что именно эти граждане, которые снимали квартиру, больше всего страдают из-за отсутствия регистрации по месту временного проживания».





Такие люди, продолжил замминистра, лишены возможности получать какие-либо государственные услуги – социальные, образовательные, медицинские и т.д.













Он напомнил, что регистрация была введена с 1993 года, одновременно был отменен институт прописки. Регистрация – это не прописка, которая существовала в советское время, она носит уведомительный характер и не порождает никакого права собственности на жилье.





«В целом регистрация была введена для учета и контроля за миграционными процессами населения. Это также нужно для решения социально-экономических вопросов. Любой орган местного самоуправления, акимы должны знать, какое количество населения проживает на территории вверенного ему региона – временно и постоянно, - сказал Р.Жакупов. - Отсюда исходит и решение вопроса пассажирских перевозок, медицинского обслуживания в поликлиниках, образовательные вопросы – поскольку это все привязано к регистрации человека по месту жительства. Но поскольку у нас был пробел в законодательстве, когда собственник не давал такого согласия, а гражданин не мог зарегистрироваться, мы внесли изменения в закон, которые предусматривают теперь обязанность собственника при сдаче жилья в аренду регистрировать нанимателя, кому он сдает жилье, на срок этой аренды. Речь идет о длительной аренде, которая позволит решить нанимателям многие вопросы».





При этом он подчеркнул, что это не карательная мера. « Это нужно не столько полиции, чтобы навести порядок, сколько самим гражданам для защиты их прав и возможности получать те услуги, которые привязаны к регистрации гражданина по месту временного или постоянного проживания », - заключил он.





Кроме того, по мнению МВД, наведение порядка в миграционном контроле, миграционных процессах однозначно позволит повысить безопасность граждан не только в вопросах борьбы экстремизма и терроризма, но и других криминальных проявлений.





«Соседи и общество должны знать, кому сдается жилье. Если арендодатель сдает жилье и эти люди имеют какие-то криминальные намерения, то их регистрация позволит своевременно выявить их и провести в отношении них профилактические мероприятия с целью недопущения криминальных проявлений с их стороны. Мы будем реагировать как на сообщения граждан о проживании тех или иных лиц, так и будем проводить проверки в рамках оперативно-профилактических мероприятий», - сказал замминистра.





Он заметил, что никто не будет с 7 января, когда закон вступит в силу, повально проверять каждую квартиру.





«Массовые проверки будут производиться только в рамках оперативно-профилактических мероприятий общего характера, которые будут проводиться в соответствии с планами МВД и приказами», - отметил он.





Что касается штрафов за отсутствие регистрации, то, по словам Р.Жакупова, то при первоначальном выявлении нарушения, сотрудники полиции будет делать предупреждение.





« Первоначально при выявленном нарушении будет сделано предупреждение, никто штрафовать не будет. Если же повторном, через месяц, будет выявлено, что он не устранил допущенное нарушение, то тогда будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Вопрос о том, что мы пойдем завтра повально штрафовать людей тоже не стоит» , - подчеркнул представитель МВД.





Вместе с тем в МВД рассчитывают, что о фактах нарушений при сдаче жилья смогут узнать от бдительных соседей и КСК. Такие факты также устанавливаются во время оперативно-профилактических мероприятий.





Что касается нормы проживания в 15 кв.метров на человека, установленной законодательством, то по словам заместителя министра МВД, она не распространяется на родственников.





«У нас законе о жилищных отношениях действительно установлено норма в 15 кв.метров для проживания в квартире, но это не относится к близким родственникам. Если, к примеру, у вас семья состоит из 5 человек, а жилплощадь не позволяет, то это не говорит о том, что в регистрации членов вашей семьи вам будет отказано. Кроме того приняты изменения, что местные маслихаты будут сами устанавливать нормы жилья в зависимости от региона», - сказал он.

По информации Р.Жакупова, в прошлом году в Казахстане было зарегистрировано по месту постоянного проживания 1 млн 200 человек, по месту временного – 750 тыс.





«Мы не ввели никаких новых понятий для граждан, мы устранили те пробелы, которые существовали в реализации прав граждан. Никаких дополнительных мер нет. Что касается безопасности, то да – совершение терактов в Актобе и в Алматы и совершение других криминальных проявлений требует того, чтобы люди и органы власти знали, кто где зарегистрирован в первую очередь для контроля за закононепослушными лицами.

Что касается законопослушных граждан, то необязательно всем сразу бежать, можно зарегистрироваться на портале электронного правительства», - заключил замминистра МВД.







