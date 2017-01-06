Чемпион "Дакара" мотогонщик сошел с гонки из-за перелома ноги
6 января 2017, 12:47
У Прайса диагностирован перелом левой бедренной кости.
Действующий чемпион «Дакара» австралийский мотогонщик Тоби Прайс досрочно завершил выступление на ралли-марафоне из-за перелома ноги. Гонщик упал на четвертом этапе нынешнего ралли-рейда и сошел с дистанции, сообщает Zakon.kz.
У Прайса диагностирован перелом левой бедренной кости из-за падения за несколько километров до финиша в боливийском городе Туписа.
На четвертом отрезке маршрута самым быстрым был австралиец Матиас Волкнер. За ним финишировали испанец Хоан Барреда Борт, третьим – француз Михаэль Метги.
В общем зачете лидирует Барреда Борт, вторым идет чилиец Пабло Кинтанилья, третьим – Волкнер.
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