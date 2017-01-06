Операция по поиску малайзийского Boeing завершится к концу месяца

Операция по поиску малайзийского Boeing, пропавшего в марте 2014 года, будет завершена через две недели,

"Мы вышли на финишную прямую, и поиски будут завершены через две недели, после чего проинформируем общественность об итогах", - приводит слова главы ведомства газета The Star. Кроме того, он сообщил, что "состоится встреча представителей Австралии, Китая и Малайзии", на которой будут определены дальнейшие шаги.





Одновременно министр подчеркнул, что "все сохраняют большую надежду на обнаружение лайнера".





Представители трех государств во время нынешней операции обследовали район около 120 тыс. кв. км в южной части Индийского океана, однако никаких следов самолета обнаружено не было. Вместе с тем жители прибрежных районов Маврикия, Мозамбика, Танзании и ЮАР нашли 4 предмета, которые были обломками лайнера. Ранее Лиоу Тионг Лай подчеркивал, что, несмотря на завершение операции, стороны не намерены отказываться от дальнейших поисков.





Рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года. Примерно через два часа связь с экипажем была потеряна, самолет исчез с экранов радаров. Первоначально поиски велись в Южно-Китайском море и Малаккском проливе, но спустя месяц премьер-министр Малайзии Наджиб Разак объявил, что полет лайнера завершился в южной части Индийского океана. Впоследствии власти королевства признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человек погибли.