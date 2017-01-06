Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Операция по поиску малайзийского Boeing завершится к концу месяца

6 января 2017, 13:52

Об этом сообщил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай.


Операция по поиску малайзийского Boeing, пропавшего в марте 2014 года, будет завершена через две недели, передает ТАСС.

"Мы вышли на финишную прямую, и поиски будут завершены через две недели, после чего проинформируем общественность об итогах", - приводит слова главы ведомства газета The Star. Кроме того, он сообщил, что "состоится встреча представителей Австралии, Китая и Малайзии", на которой будут определены дальнейшие шаги.

Одновременно министр подчеркнул, что "все сохраняют большую надежду на обнаружение лайнера".

Представители трех государств во время нынешней операции обследовали район около 120 тыс. кв. км в южной части Индийского океана, однако никаких следов самолета обнаружено не было. Вместе с тем жители прибрежных районов Маврикия, Мозамбика, Танзании и ЮАР нашли 4 предмета, которые были обломками лайнера. Ранее Лиоу Тионг Лай подчеркивал, что, несмотря на завершение операции, стороны не намерены отказываться от дальнейших поисков.

Рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года. Примерно через два часа связь с экипажем была потеряна, самолет исчез с экранов радаров. Первоначально поиски велись в Южно-Китайском море и Малаккском проливе, но спустя месяц премьер-министр Малайзии Наджиб Разак объявил, что полет лайнера завершился в южной части Индийского океана. Впоследствии власти королевства признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человек погибли.

Все новости по теме читайте здесь

Евгений Соловьев
Фото Global Look Press

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код