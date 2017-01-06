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Новости за сегодня

До 20 января 2017 года необходимо уплатить сумму лицензионного сбора по игорному бизнесу

Вниманию налогоплательщиков, имеющих лицензию на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса!

В соответствии с пунктом 3 статьи 472 Налогового кодекса необходимо в срок до 20 января 2017 года уплатить сумму лицензионного сбора.

Сумма сбора исчисляется по установленным ставкам и уплачивается в бюджет индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по месту своего нахождения, физическими лицами - по месту жительства. Ставки лицензионного сбора установлены статьей 471 Налогового кодекса исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату уплаты сбора.

Сумма лицензионного сбора на 2017 год для казино и зала игровых автоматов составляет 3845 МРП, что составляет 8724305 тенге, для тотализатора и букмекерской конторы - 640 МРП, что составляет 1452160 тенге.


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