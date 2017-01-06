На Универсиаде в Алматы Казахстан впервые будет представлен в женских прыжках с трамплина

28-я Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля. В прыжках с трамплина и лыжном двоеборье будет разыграно 8 комплектов наград.

Президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья Республики Казахстан Андрей Вервейкин рассказал в интервью almaty2017.com о подготовке казахстанских спортсменов к домашней зимней Универсиаде.





- Наша мужская сборная по прыжкам с трамплина уехали в Европу для получения соревновательного опыта, - сказал Андрей Вервейкин. – Они вернутся 22 января, и еще неделю будут тренироваться в Алматы, в индивидуальном режиме. По правилам мы имеем право выставить трех спортсменов. Мы уже определились с двумя – на Универсиаде выступят Сабыржан Муминов и Сергей Ткаченко. На третью позицию у нас претендуют два человека, и когда спортсмены вернутся в Алматы, по результатам контрольной тренировки мы определим третьего спортсмена.

Сборная Казахстана по лыжному двоеборью также отправилась в Европу для участия в континентальных кубках. По составу здесь похожая ситуация – Чингиз Ракпаров и Айбек Али уже отобрались в состав команды, третьего место пока свободно. Также хочу отметить, что у нас впервые будет выступать девушка в прыжках с трамплина – страну представить Даяна Ахметвалиева.





- Какие задачи поставлены перед спортсменами?

- Задача поставлена достойно представить, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье на домашней Универсиаде. Конкретные задачи держим в уме, делаем все возможное, чтобы показать высокие результаты.





- Уже владеете информацией по соперникам?

- Да, определенная информация уже есть. Предварительно в прыжках с трамплина заявлена 21 страна, а в лыжном двоеборье 13.





28-я Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля. В прыжках с трамплина и лыжном двоеборье будет разыграно 8 комплектов наград.



