Продажи iPhone упали на 8%

Аналитики компании Statista представили доклад о статистике продаж iPhone в период с 2007 по 2016 годы.

Согласно опубликованным данным, в первый год после дебюта "яблочного" смартфона на рынке компания реализовала 1,4 млн таких гаджетов. Уже к 2011 году продажи iPhone выросли до 72,29 млн единиц в год, что генерировало более 40% от общего дохода корпорации из Купертино.

В 2013 году эти показатели удвоились, достигнув 150,26 млн смартфонов в год, а в 2014-м компания смогла продать 169,22 млн устройств.

В 2016 году Apple реализовала 211,88 млн смартфонов, что на 8% меньше, чем в предыдущем аналогичном периоде, когда было продано 231,22 млн устройств. Таким образом, показатели продаж iPhone упали впервые за 10 лет.

Столь пессимистичные результаты привели к тому, что Apple урезала зарплату своему гендиректору Тиму Куку. В 2016 году он получил на $1,53 млн меньше, чем годом ранее. Подобное решение было объяснено тем, что компания не достигла поставленных целей по финансовым показателям.

Фото - appleinsider.ru, источник - Лайф