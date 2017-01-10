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В Анкаре улицу с посольством РФ переименовали в честь посла Карлова

10 января 2017, 02:01

Решение о переименовании было принято единогласно членами муниципального собрания.


Улица в Анкаре, где находится посольство РФ, переименована в честь российского посла Андрея Карлова, который был убит 19 декабря. Об этом сообщил в понедельник телеканал Habertürk со ссылкой на письменное заявление муниципалитета Анкары, передает ТАСС.

По данным телеканала, решение о том, чтобы переименовать улицу было принято единогласно членами муниципального собрания.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

О намерении переименовать улицу в честь российского посла заявил 20 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Фото © Александр Щербак/ТАСС


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