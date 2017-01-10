В Анкаре улицу с посольством РФ переименовали в честь посла Карлова
Решение о переименовании было принято единогласно членами муниципального собрания.
Улица в Анкаре, где находится посольство РФ, переименована в честь российского посла Андрея Карлова, который был убит 19 декабря. Об этом сообщил в понедельник телеканал Habertürk со ссылкой на письменное заявление муниципалитета Анкары, передает ТАСС.
По данным телеканала, решение о том, чтобы переименовать улицу было принято единогласно членами муниципального собрания.
Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.
О намерении переименовать улицу в честь российского посла заявил 20 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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Фото © Александр Щербак/ТАСС
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