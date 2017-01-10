Временная регистрация: на новый график работы переведены ЦОНы областных центров
10 января 2017, 11:08
Центры обслуживания населения будут работать с 8 утра до 20.00 вечера.
В связи с введением временной регистрации казахстанцев, на график работы с 8 утра до 20.00 вечера также переведены центры обслуживания населения областных центров, с расположенными в них отделами миграционной полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».
Список ЦОНов, работающих с 8 утра:
Астана:
1. Отдел №1 Есильского района - ул. Достык, 20
2. Отдел №2 Есильского района - ул. Сауран,7 3. Отдел №3 Алматинского района - ул. Куйши Дина, 29/1 4. Отдел №4 Алматинского района - ул. Сатпаева, 25 5. Отдел № 5 Сарыаркинского района - ул. С-409, 13 6. Отдел № 6 Сарыаркинского района - пр. Республики, 43
Алматы:
1. Отдел Алмалинского района - ул. Богенбай Батыра 221
2. Отдел Ауэзовского района - ул. Джандосова 51
3. Отдел Алатауского района - мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра 24
4. Отдел Бостандыкского района - мкр. Алмагуль, ул. Ходжанова 9 А
5. Отдел Жетысуского района - мкр. Кулагер, ул. Серикова 6А
6. Отдел Медеуского района - ул. Маркова 44
7. Отдел Турксибского района - ул. Рихарда Зорге 9
8. Отдел Наурызбайского района – мкр. Акжар, ул. Егинсу, 33
Актобе:
1. Отдел №1 - ул. Тургенева 109
2. Отдел №2 - 12 мкр д. 38 блок Б
Актау
1. Отдел г.Актау - 15 мкр 67 б
Атырау:
1. Отдел № 1 - ул.Сатпаева 23
2. Отдел № 2 - ул.Баймуханова 16А
Шымкент:
1. Отдел №1 - ул. Мадели Кожа № 1 Г
2. Отдел №3 - ул. Джангельдина 13А
3. Отдел №4 - мкр Восток, 116/1 (мкр. Куншигис)
4. Отдел №5 - мкр. Нурсат 24/1
5. Отдел №6 - жилой массив Сайрам, ул. Ибрагим ата б/н
Павлодар:
1. Отдел № 3 - ул. Павлова 48
Петропавловск:
1. Отдел №1 - ул.М.Ауэзова 157
Кокшетау:
1. Отдел №1 - ул. Ауэзова 189 А
2. Отдел №2 - ул. Абая 96
Талдыкорган:
1. Отдел - ул. Тауелсіздік 67 Б
Усть-Каменогорск:
1. Отдел №3 - ул. Белинского 37, а
2. Отдел №1 - пр. Сатпаева 34/2
3. Отдел №2 - ул. Казахстан 99/1
Семей:
1. Отдел №1 - ул. 408-ой квартал 21
2. Отдел №2 - ул. Б. Момышулы 22
Тараз:
1. Отдел №1 - ул. Койгельды 158
2. Отдел №2 - мкр. Талас 2
3. Отдел №3 - пр. Абая 232
4. Отдел №4 - ул. Сатпаева 1 Б г.
Уральск:
1. Отдел №1 - ул. Жамбыла 81/2
2. Отдел №2 - ул. Курмангазы 173
Караганда:
1. Отдел №1 - ул.Ержанова 47/3
2. Отдел №4 - ул. Архитектурная 8
3. Отдел №5 - 21 мкр 6/7
Костанай:
1. Отдел № 1 - ул.Тарана 114
2. Отдел № 2 - ул. Гашека 14
Кызылорда:
1. Отдел №1 - ул. Муратбаева 2Е
2. Отдел №2 - п. Тасбугет, ул. Амангельды 8 А
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Фото: caravan.kz
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