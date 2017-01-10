Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП в Кемеровской области

По предварительной информации, автомобиль Lada Granta, в котором находился Денис Янкин, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Три человека, среди которых мастер спорта по боксу, чемпион Европы Денис Янкин, погибли в ДТП на 16 километре автодороги Чугунаш - Шерегеш в Кемеровской области, сообщили корреспонденту сообщили корреспонденту ТАСС в администрации поселка Шерегеш.





"Денис Янкин и водитель, который тоже погиб, работали у нас на курорте, третья жертва аварии - их друг, приезжавший в гости", - сообщили в администрации.





"По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель и два пассажира Lada - 35 и 37 лет - погибли", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.





Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.





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