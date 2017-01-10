«Он живёт, чтобы забивать голы». 15 ярких цитат о Роналду

Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду — в цитатах о нём и его подвигах.





Сэр Алекс Фергюсон, тренер Роналду в «МЮ»:

— Криштиану Роналду был самым одарённым игроком, с которым я когда-либо работал. Он превосходил всех великих футболистов «Манчестер Юнайтед». С ним можно сравнить лишь двух наших воспитанников — Пола Скоулза и Райана Гиггза. И то только потому, что они выступали на высочайшем уровне два десятилетия.





Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии, тренер Роналду в «Спортинге»:

— Когда я возглавил «Спортинг», то сказал Роналду, что у меня он будет играть всегда, но он должен оставить цирковые трюки. Сказал ему также, что есть аспекты игры, которые он должен усовершенствовать. Когда на следующий день я приехал на тренировку, то думал, что буду первым, кто выйдет на поле. Однако я увидел там Роналду, который уже тренировался вместе со своими друзьями из второй команды.





Златан Ибрагимович, нападающий «МЮ»:

— Нынешний уровень игры Роналду — результат упорных тренировок, а не природного таланта.





Сэр Алекс Фергюсон, тренер Роналду в «МЮ»:

— Многие талантливые игроки стремятся показать, какими одарёнными они являются. Думаю, Криштиану возвысил себя в собственных глазах до такой степени, что считал, будто партнёры по команде смотрят на него с благоговением. Игроки достойно вели себя на тренировке. Они помогали ему учиться. Сначала его так били по ногам в Кэррингтоне, что раздавались ужасные крики: «А-а-а-а-а!» Партнёры не щадили его. Вскоре Криштиану стал вести себя тише. Помогло его воспитание. Он был очень умным парнем. Криштиану осознал, что на тренировках никто не будет жалеть его за протяжные крики и артистичные падения. И он остановился. Вскоре это отразилось на игре.





Гари Невилл, бывший партнер Роналду в «МЮ»:

— Роналду подвергался издёвкам и подколкам со стороны своих партнёров на протяжении первых двух-трёх лет в „МЮ“. Но сегодня он сам признаёт, что это сделало его мужчиной.





Гари Линекер, бывший нападающий сборной Англии:

— Кто бы что ни говорил о Криштиану, он великий, просто великий футболист. Никогда не видел футболиста с более высоким и затяжным прыжком, чем у Роналду. Феноменальный спортсмен.





Диего Марадона, легенда мирового футбола:

— Роналду — достояние футбола. Любому, кому нравится футбол, нравится и игра Роналду.





Хорхе Сампаоли, главный тренер «Севильи»:

— Единственная проблема Роналду заключается в том, что его пик совпал с временем Месси — лучшего футболиста в истории или почти лучшего.





Карло Анчелотти, тренер Роналду в «Реале»:

— Месси стал лучше, потому что у него был Криштиану, и Криштиану стал лучше, потому что у него был Месси.





Райан Гиггз, бывший партнёр Роналду в «МЮ»:

— Было очень приятно находиться с ним в раздевалке, пока речь не заходила о зеркале. Сперва у нас был Бекхэм, который занимал это место, но когда в „МЮ“ перешёл Криштиану, он сменил Бэкса перед зеркалом. Остальным нечего было и думать, чтобы попользоваться зеркалом. Приходилось подолгу ждать.





Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»:

— Нормально, что из-за Роналду возникают дебаты. Каждый имеет собственную точку зрения относительно Криштиану. Роналду справляется со своими обязанностями очень хорошо, он уникален. Ему просто следует продолжать много работать.





Марсело, партнёр Роналду в «Реале»:

— Роналду живёт, чтобы забивать голы.





Рауль Альбиоль, бывший партнёр Роналду в «Реале»:

— Роналду — невероятный человек. Вне поля он всегда старается помогать всем, прежде всего детям. Есть аспекты личности Криштиану, которые остаются неизвестными. Люди на самом деле не знают настоящего Роналду. Каждый день он работает в поте лица, чтобы прогрессировать. При этом он очень щедрый человек.





Жоау Арозу, тренер сборной Португалии по физподготовке:

— Если у Роналду не будет проблем с травмами, он спокойно может играть до 41 года. Не хочу сказать, что Криштиану отличается от других футболистов, но он обладает особенными характеристиками. Он никогда не будет медленным игроком, несмотря на то что с годами скорость уходит. Просто он будет играть ближе к воротам соперника.





Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»:

— Не будет преувеличением сказать, что Роналду — лучший футболист в истории «Реала». Ни один игрок «Реала» никогда не достигнет того, чего добился Криштиану.



