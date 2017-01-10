К. Касымов: Хорошо, не открывайте, мы найдем другой способ проверить

Глава МВД ответил на вопрос, что будет, если граждане не будут открывать двери.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов после заседания Правительства РК объяснил журналистам, что за отсутствие временной регистрации казахстанцев в первый месяц будут просто предупреждать, а если гражданин не зарегистрируется через месяц, то уже органами внутренних дел будут приниматься меры, передает корреспондент Zakon.kz





«Потому что в Алматы происходит, вы знаете, что мы ожидаем Универсиаду, поэтому мы 4 января провели там совещание, и в городе планово начали отработку. По временной регистрации, мы всех первый месяц будем только предупреждать. А в дальнейшем примем меры, чтобы все упорядочить», - сказал он.





По его словам, «временная регистрация - это самый нормальный выход».





«Допустим, я сейчас стою в Астане в очереди на квартиру и по работе мне нужно поехать в Атырау работать. Как мне быть? Мы даем гражданину возможность здесь не выписываться, а там встать на временную регистрацию, работать и получать квартиру», - пояснил Касымов.





В то же время насчет проверок К. Касымов указал, что проверку регистрации проводят только в Алматы и рейды не связаны с тем, чтобы выявить граждан, у которых отсутствует временная регистрация.





«Мы только в Алматы проводим отработку, это не связано с временной регистрацией, в других регионах не проводим. Всех, кто нелегально проживает в Алматы, мы, конечно, будем проверять», - сказал глава ведомства.





В заключение он заметил, отвечая на вопрос представителей прессы, что в случае, если граждане не будут открывать двери участковым полицейским, то в МВД найдут другой способ проверить регистрацию.





«Хорошо, не открывайте, мы найдем другой способ проверить», - подчеркнул К. Касымов.





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Ксения Давыдова, Астана.