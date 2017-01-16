20 января - последний день представления расчета суммы авансовых платежей по КПН по форме 101.01

Уважаемые налогоплательщики! Напоминаем о том, что расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за 2016 год, представляется за первый квартал 2017 года не позднее 20 января 2017 года в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика.

Порядок исчисления сумм авансовых платежей по КПН установлен статьей 141 Налогового кодекса.

Сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период до сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период, исчисляется в размере одной четвертой от общей суммы авансовых платежей, исчисленной в расчетах сумм авансовых платежей, и подлежит уплате не позднее 25 числа каждого месяца первого квартала отчетного налогового периода.

Во избежание административных взысканий, предусмотренных статьей 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», необходимо в установленные сроки представить расчет сумм авансовых платежей по КПН за 2017 год в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика.

О порядке представления авансовых платежей по КПН в 2017 году можно ознакомиться здесь.