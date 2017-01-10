Казахстанская молодежь вместо спорта проводит досуг за ТВ и Интернетом

Министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев озвучил ряд проблем в работе с молодежью страны, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ». «Есть вопросы, на которые я бы хотел обратить внимание.





Качество информационно-разъяснительной работы. Согласно социальным опросам от 40% до 50% лишь в общих чертах слышали о программах «Доступное жилье», «Занятость», «С дипломом в село» и других. А самих молодежных ресурсных центрах в 2015 году знали всего 6% опрошенных.





Таким образом можно отметить недостаточный уровень информационной работы», - рассказал он на заседании Правительства. По его словам, результаты соцопросов выявили неудовлетворенность базовыми потребностями. Министр рассказал, что около половины молодежи недовольны низкими размерами заработной платы, стипендии и высокими ценами на продукты питания. Их беспокоят вопросы трудоустройства, жилья и получения высшего образования. «Молодежь волнует также вопросы безопасности.





По данным Генпрокуратуры, более половины преступлений насильственного характера совершается против несовершеннолетних. Большинство молодых людей предпочли бы искать защиту в семье. Семья также играет ключевую роль в профилактике религиозного экстремизма.





Вместе с тем, роль родителей в воспитании детей остается крайне недостаточной. По данным ВОЗ, Казахстан занимает второе место в мире по суициду среди молодежи после Индии. При этом по мнению экспертов, в 90% случаев детский суицид - это не истинное желание покончить с жизнью, а крик о помощи», - подчеркнул Нурлан Ермекбаев. По его словам, молодежь также предпочитает сегодня неактивные или легкодоступные формы досуга: свыше 83% смотрят телевизор, слушают музыку, проводят время в Интернете.





Одной из причин этого является коммерциализация и труднодоступность объектов культуры и спорта. «Требуют внимания вопросы эффективности использования бюджетных средств в сфере молодежной политики. По оценках самих НПО, в 2015 году финансирование уязвимой или проблемной молодежи составило всего 8,6% от общего объема государственного социального заказа.





В этой связи рекомендуем госорганам при планировании социальных проектов обратить внимание на мероприятия для молодех людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. При этом увеличить долю долгосрочного финансирования, а не краткосрочного. Слабо используются возможности молодежных ресурсных центров и других элементов инфраструктуры.





Зачастую вместо выполнения основной задачи, то есть информирования и консультирования, они в большую часть времени задействованы в организации культурно-массовых мероприятий для активистов», - проинформировал глава МДРГО.





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