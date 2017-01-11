Ислам может встретиться с Канело в 2017 году

11 января 2017, 01:37

Бой может состояться 6 мая на арене AT&T Stadium в штате Техас.


Мексиканский боксер Сауль Альварес «Канело» (48-1-1, 34 КО) может провести бой с казахстанцем Канатом Исламом (22-0, 18 КО).

По информации источника, этот бой может состояться 6 мая на арене AT&T Stadium (домашний стадион команды НФЛ «Даллас Ковбойз») в Арлингтоне, штат Техас. Fightnews.com пишет, что Канело готов поставить на кон свой пояс WBO. Ислам же занимает пятое место в рейтинге организации.

Канело — потенциальный соперник еще одного казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО). Их бой запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров Оскара де ла Хойи и Тома Лёффлера есть устная договоренность.

Источник: Sports.kz.

Фото: sports.kz.

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