Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения Роналду
11 января 2017, 10:06
Португалец на этой неделе был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
Известная американская певица Дженнифер Лопес преподнесла своей сестре Тиане Риос Лопес на день рождения необычный сюрприз. На именины к Тиане был приглашен форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на The Mirror.
Отмечается, что Тиана является большой поклонницей Роналду и появление футболиста на праздновании стало неожиданным сюрпризом.
К слову, португалец на этой неделе был признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В аонце прошлого года Роналду в четвертый раз в карьере получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года по версии журнала France Football.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com