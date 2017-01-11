Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения Роналду

Известная американская певица Дженнифер Лопес преподнесла своей сестре Тиане Риос Лопес на день рождения необычный сюрприз. На именины к Тиане был приглашен форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает На именины к Тиане был приглашен форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на The Mirror.





Отмечается, что Тиана является большой поклонницей Роналду и появление футболиста на праздновании стало неожиданным сюрпризом.





К слову, португалец на этой неделе был признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В аонце прошлого года Роналду в четвертый раз в карьере получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года по версии журнала France Football.