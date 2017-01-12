Ученые раскрыли родословную древнего "ктулху"

Палеонтологи обнаружили в Канаде новые останки странного морского существа, похожего на "Ктулху" из рассказов Лавкрафта, которые помогли им установить родословную этого палеозойского чудища и выяснить, что он не является родичем осьминогов и других моллюсков, как считали ученые ранее, говорится в статье, опубликованной в Nature. Об этом пишет РИА Новости.

"Наше самое интересное и важное открытие заключается в том, что ротовой аппарат гиолитов, представляющий собой набор щупалец, исходящих от их рта, содержит в себе отверстие, расположенное между его раковиной-конусом и ее "крышкой". Только один вид животных – брахиоподы – обладают схожей чертой анатомии. Это говорит о том, что гиолиты являются не моллюсками, а родичами брахиопод", — заявил Джозеф Мосиюк (Joseph Moysiuk) из университета Торонто (Канада).

В породах времен палеозоя и кембрийского периода ученые часто находят останки крайне причудливо выглядящих животных, которые настолько не похожи на современных или ископаемых живых существ, что палеонтологи не могут отнести их ни к одному роду или даже классу животных.

К примеру, только в прошлом году палеонтологи выяснили, что загадочный "монстр Тулли", существо инопланетного вида с глазами на стебельках и шеей гуся, был позвоночным животным, а не червем или моллюском, а фрагменты тела крупнейшего хищника Кембрия, двухметрового гиганта аномалокариса, считались тремя разными видами животных на протяжении почти 40 лет.

Многие из этих удивительных открытий стали возможны благодаря открытию так называемых лагерштеттов – особых сланцевых пород, которые формируются в бедных кислородом водах моря, благодаря чему даже самые мягкие ткани тела, в том числе и глаза, отпечатываются в них. Два года назад Мосиюк и его коллеги открыли гигантские залежи лагерштеттов на территории национального парка Кутеней на западе Канады, в которых ученые нашли сотни отпечатков тел позвоночных и беспозвоночных существ, живших во время Кембрия.

Изучая эти залежи, канадские палеонтологи натолкнулись на несколько великолепно сохранившихся останков так называемых гиолитов (Hyolitha) – необычных беспозвоночных существ, похожих по облику на мифического Ктулху. Они обладали длинными щупальцами, прочным коническим панцирем и крышкой, закрывавшем вход в него. Как предполагают ученые, эти существа, подобно хтоническому богу из рассказов Лавкрафта, жили на дне первичного океана, вылавливая пищу из придонных вод или песков на дне. По мнению ученых, они первыми научились защищать свое тело при помощи твердых панцирей.

Проанализировав структуру этих окаменелостей и сравнив их еще с полутора тысячами отпечатков гиолитов, найденных в других отложениях лагерштеттов в Канаде и Австралии, ученые смогли восстановить структуру ротового аппарата и щупалец этого необычного существа.

К их удивлению, они оказались похожими не на то, как выглядят "конечности" моллюсков, которых ранее считались учеными ближайшими родичами гиолитов, а на то, как устроены фильтрующие органы брахиопод – морских беспозвоночных животных, которых в простонародье часто называют ракушками, хотя на самом деле они таковыми не являются. Брахиоподы были широко распространены в морях Земли в прошлом, однако сегодня почти все они вымерли.

"Разрешение споров вокруг гиолитов, которые продолжались более 170 лет, расширяет наше понимание того, что происходило во время "кембрийского взрыва", когда за короткое время возникли все современные группы животных. Наше исследование подчеркивает важность отпечатков мягких тканей в сланцах в изучении этих животных, о которых мы почти ничего не знаем", — заключает Мартин Смит (Martin Smith), коллега Мосиюка по университету.

Фото© Danielle Dufault/Royal Ontario Museum