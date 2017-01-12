Опальные министры: Бишимбаев и Улюкаев договаривались помочь друг другу с кризисом

Ныне задержанные министры обсудили совместные планы по преодолению трудностей, вызванных общемировым кризисом, а также перспективы казахстанско-российского сотрудничества.

"В плане 45 мероприятий, прямой эффект мы ожидаем, что в 2017 году это обеспечит рост товарооборота где-то до 700 млн долларов, а в будущем это открывает возможности для роста товарооборота до уровня, который у нас был до кризиса, наш товарооборот в связи с экономической ситуацией на 20% упал по сравнению с 2014 годом. Кроме того, план предусматривает 27 конкретных инвестиционных проектов на 4 млрд долларов , это проекты ЕвроХима, машиностроения, металлургии, сельского хозяйства, то есть это конкретные договоренности, реализация которых либо уже идет, либо начнется с 2017 года", - говорил Куандык Бишимбаев.





"Наше видение тех вызовов, с которыми сталкиваются наши экономики в условиях ограничения глобального спроса и торговли, и тех путей преодоления этих трудностей, которые мы избираем, это очень важно, потому что велика взаимная зависимость наших экономик, и тот откровенный и конструктивный обмен мнениями и идеями, которые у нас происходят очень помогает в нашей работе", - отмечал министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.