Опальные министры: Бишимбаев и Улюкаев договаривались помочь друг другу с кризисом
12 января 2017, 09:32
Ныне задержанные министры обсуждали перспективы казахстанско-российского сотрудничества.
Еще в прошлом году на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, задержанный недавно экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев и министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, которого поймали на крупной взятке, подписали соглашение о 27 совместных проектах в различных сферах на 2016-2017 гг. Так Казахстан и Россия должны были помочь друг другу в кризисе, передавал телеканал "Хабар24".
Ныне задержанные министры обсудили совместные планы по преодолению трудностей, вызванных общемировым кризисом, а также перспективы казахстанско-российского сотрудничества.
"В плане 45 мероприятий, прямой эффект мы ожидаем, что в 2017 году это обеспечит рост товарооборота где-то до 700 млн долларов, а в будущем это открывает возможности для роста товарооборота до уровня, который у нас был до кризиса, наш товарооборот в связи с экономической ситуацией на 20% упал по сравнению с 2014 годом. Кроме того, план предусматривает 27 конкретных инвестиционных проектов на 4 млрд долларов, это проекты ЕвроХима, машиностроения, металлургии, сельского хозяйства, то есть это конкретные договоренности, реализация которых либо уже идет, либо начнется с 2017 года", - говорил Куандык Бишимбаев.
"Наше видение тех вызовов, с которыми сталкиваются наши экономики в условиях ограничения глобального спроса и торговли, и тех путей преодоления этих трудностей, которые мы избираем, это очень важно, потому что велика взаимная зависимость наших экономик, и тот откровенный и конструктивный обмен мнениями и идеями, которые у нас происходят очень помогает в нашей работе", - отмечал министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
Накануне стало известно о задержании Национальным бюро по противодействию коррупции бывшего Министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева.
Он задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Сообщается, что полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.
Напомним, ранее К.Бишимбаев был отстранен от должности министра нацэкономики. Глава государства Н.Назарбаев сообщил, что он отстранен в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек». Национальное бюро по противодействию коррупции начало вести досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT» по фактам получения взяток.
Фото: pm.kz
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