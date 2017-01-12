Назначен первый заместитель руководителя Администрации Президента

"Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в Указе.

Ранее занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации.





Марат Тажин родился 8 апреля 1960 года в Актюбинске. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (1976-1981) по специальности - экономист. Стажер Лондонского университета (1987-1988). Кандидат философских наук, тема диссертации: «Преодоление социальных различий в территориальном аспекте (на материалах Казахстана)» (1985); Доктор социологических наук, тема диссертации: «Методологические аспекты исследования социально-территориальных различий» (1990);

Профессор (1993); Академик Академии социальных наук Республики Казахстан (1995); Академик Российской Академии социальных наук (1997); Академик и президент Академии политической науки Республики Казахстан (1997). В июне 1998 г. был одним из трех официальных оппонентов при защите докторской диссертации Дариги Н. Назарбаевой (старшая дочь президента) в Российской Академии Государственной службы, Москва; Председатель совета попечителей КИМЭП/НВШГУ (Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования - Национальная высшая школа государственного управления) (1996); Иностранный академик Российской Академии естественных наук (РАЕН) (2014)

Трудовой стаж:

· Инженер-экономист Совета по изучению производительных сил Академии наук Казахской ССР (1981-1983);

· Аспирант, преподаватель Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1983-1987);

· Старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1991);

· Заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете имени аль-Фараби (1991-1992);

· Первый заместитель заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (11.1992-01.1993);

· Заведующий отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (01.1993-06.1993);

· Заместитель руководителя Аппарата Президента и Кабинета Министров, Аппарата Президента Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра (06.1993-10.1994) (центр создан по инициативе М. Тажина и стал выполнять функции основной аналитической структуры главы государства);

· Государственный советник Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента Республики Казахстан (10.1994-10.1995);

· Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - руководитель Центра анализа и стратегических исследований (переименованный ИАЦ) (10.1995-24.02.1999);

· Помощник Президента Республики Казахстан по национальной безопасности - Секретарь Совета безопасности РК (24.02.1999-04.05.2001);

· Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (04.05.2001-11.12.2001);

· Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам национальной безопасности - Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (11.12.2001-08.2002);

· Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (08.2002-03.2004);

· Начальник Управления внутренней политики - первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2004-03.2005);

· Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2005-13.04.2006);

· Помощник Президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (13.04.2006-11.01.2007);

· Министр иностранных дел Республики Казахстан (11.01.2007-04.09.2009);

· Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (05.09.2009-01.2013);

· Государственный секретарь Республики Казахстан (16.01.2013-01.2014);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (с 02.2014)

Прочие должности:

· Заместитель председателя Национального совета по государственной политике при Президенте Республики Казахстан;

· Член Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан (1997);

· Член Совета безопасности Республики Казахстан, председатель Межведомственной комиссии СБ Республики Казахстан по противодействию религиозному экстремизму (1999-2002);

· И.о. Председателя Государственной комиссии по борьбе с коррупцией (2000);

· Президент ассоциации социологов Республики Казахстан (с 05.2002);

· Вице-президентом Союза социологов тюркоязычных стран (с 04.2008)



