За въезд в Астану в часы пик будут платить все, кроме льготников

Для исключения вероятности дискриминации плата будет взиматься со всех транспортных средств, въезжающих в город в часы пик.

За въезд в Астану в часы пик будут платить все автолюбители, вне зависимости от места регистрации транспортного средства. Об этом сегодня в ходе общественного совета по развитию транспортной системы столицы сообщил руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент Zakon.kz





«Цель данного проекта (внедрение платного въезда – от авт.) является снижение нагрузки на улично-дорожную сеть города и обеспечение населения альтернативными путями при движении. Повышение затрат по пользованию личным автотранспортом будут применены в часы пик для автовладельцев, будет реализован с одновременным снижением стоимости поездки на общественном пригородном транспорте в соответствии с тарифным планом», - пояснил Игенбердинов.





По его словам, на данным момент акиматом рассмотрены различные конфигурации и технические решения по взиманию платы за въезд в город. Оптимальным решением стало обустройство шести перехватывающих парковок на въездных магистралях в совокупности, с применением современных IT-решений.





«Для исключения вероятности дискриминации плата будет взиматься со всех транспортных средств, въезжающих в город в часы пик, вне зависимости от места регистрации автомобиля, - продолжил он. - Льготные категории граждан, согласно законодательству РК, освобождаются от оплаты за въезд».





Он отметил, что в утренние часы пик в город въезжает более 13 тысяч автомобилей, что составляет порядка 30% всего выезжающего транспорта в сутки. А это, в свою очередь, приводит к «пробкам на магистральных улицах и автомобильных центрах города».





Читайте также:





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Qostanay.tv



