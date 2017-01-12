За въезд в Астану в часы пик будут платить все, кроме льготников
12 января 2017, 12:29
Для исключения вероятности дискриминации плата будет взиматься со всех транспортных средств, въезжающих в город в часы пик.
За въезд в Астану в часы пик будут платить все автолюбители, вне зависимости от места регистрации транспортного средства. Об этом сегодня в ходе общественного совета по развитию транспортной системы столицы сообщил руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент Zakon.kz.
«Цель данного проекта (внедрение платного въезда – от авт.) является снижение нагрузки на улично-дорожную сеть города и обеспечение населения альтернативными путями при движении. Повышение затрат по пользованию личным автотранспортом будут применены в часы пик для автовладельцев, будет реализован с одновременным снижением стоимости поездки на общественном пригородном транспорте в соответствии с тарифным планом», - пояснил Игенбердинов.
По его словам, на данным момент акиматом рассмотрены различные конфигурации и технические решения по взиманию платы за въезд в город. Оптимальным решением стало обустройство шести перехватывающих парковок на въездных магистралях в совокупности, с применением современных IT-решений.
«Для исключения вероятности дискриминации плата будет взиматься со всех транспортных средств, въезжающих в город в часы пик, вне зависимости от места регистрации автомобиля, - продолжил он. - Льготные категории граждан, согласно законодательству РК, освобождаются от оплаты за въезд».
Он отметил, что в утренние часы пик в город въезжает более 13 тысяч автомобилей, что составляет порядка 30% всего выезжающего транспорта в сутки. А это, в свою очередь, приводит к «пробкам на магистральных улицах и автомобильных центрах города».
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Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Qostanay.tv
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