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В Астане появятся школьные автобусные маршруты

12 января 2017, 13:25

В рамках первого этапа планируется запуск школьных маршрутов, которые будут в первую очередь обслуживать учащихся с окраин города где нет школ, либо они перегружены - Игенбердин.


В Астане появятся школьные автобусные маршруты. Об этом сегодня в Астане рассказал руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердин, передает корреспондент Zakon.kz.

«На данный момент в Астане из 117 тысяч учащихся около 26% добираются до школ на частном транспорте, что приводит к ежедневной нагрузке на уличную дорожную сеть в часы пик на 13%. Также 12% передвигаются на общественном транспорте, что имеет риск безопасных перевозок. В рамках комплексной программы развития планируется создать принципиально новую систему школьных перевозок в Астане, которая снизит количество ДТП с участием школьников, уменьшит количество вынужденных поездок родителей на личном транспорте утром для доставки в учебное заведение и обратно», - рассказал руководитель управления пассажирского транспорта.

По его словам, в столице будет сформирована маршрутная сеть школьных перевозок. На первом этапе, планируется поставка 45 новых школьных автобусов. Это произойдет в текущем году.

«В рамках первого этапа планируется запуск школьных маршрутов, которые будут в первую очередь обслуживать учащихся с окраин города где нет школ, либо они перегружены», - заключил Игенбердин.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото: YouTube


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