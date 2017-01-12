Изменена форма налогового заявления о регистрационном учете

Приказом Министра финансов РК от 28 ноября 2016 года № 618 внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан, которым были утверждены формы налоговых заявлений. В частности, изменена форма налогового заявления о регистрационном учете индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора согласно приложению 10 к приказу от 31 декабря 2014 года № 604. Данная форма налогового заявления теперь озаглавлена как «Налоговое заявление о регистрационном учете частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора». Это связано с тем, что с 1 января 2017 года регистрация в качестве индивидуального предпринимателя производится в уведомительном порядке, и поэтому налоговое заявление о регистрационном учете индивидуального предпринимателя не представляется.

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по установленной форме. Уведомление представляется в электронной форме посредством веб-портала «электронного правительства» либо в явочном порядке на бумажном носителе.

Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, принятое органами государственных доходов, подтверждает регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. При этом норма по выдаче Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя упразднена.

Поэтому, признан утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2015 года № 678 «Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства) и признании утратившим силу приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 598 «Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя».

Изменения введены в действие с 1 января 2017 года.