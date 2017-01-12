Два проспекта Астаны станут односторонними

Нововведение будет внедрено во втором квартале текущего года.

Одностороннее движение введут еще на двух проспектах Астаны. Об этом в ходе общественного слушания, посвященного программе действий на 2017 год по развитию транспортного комплекса столицы, заявил руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Во втором квартале текущего года планируется внедрить одностороннее движение на проспектах Абылай хана и Шакарима Кудайбердиева протяженностью 5,3 километра. Данное решение позволит увеличить среднюю скорость транспорта с 12 до 20 километров в час в пиковый период», - сообщил спикер.

По словам Игенбердинова, результатом внедрения одностороннего движения явилось увеличение скорости транспортного потока.

«Это позволило выделить встречную полосу для автобусов. В 2016 году одностороннее движение было внедрено на шести улицах, общей протяженностью 14,7 километра. Это увеличило среднюю скорость до 24 километров в час. Необходимо отметить, что данное нововведение направлено на увеличение спроса на общественный транспорт и снижение нагрузки на общую дорожную систему», - добавил он.

Отметим, что в Астане до конца года планируется создать порядка 9 000 платных парковочных мест. По данным акимата, согласно анализу, реализация программы позволит ответственным органам решить глобальные задачи на 2017 год: увеличить среднюю скорость движения транспорта на 4%, увеличить уровень удовлетворенности граждан работой общественного транспорта на 13%, повысить спрос на общественный транспорт на 24%, уменьшить уровень автомобилизации на 2%, уменьшить воздействие на экологию на 8%, повысить безопасность дорожного движения на 24%.

Напомним, в мае прошлого года одностороннее движение появилось на улице Ауэзова (от проспекта Республики до улицы Алии Молдагуловой) и на улице Желтоксан (от улицы Московской до улицы Кенесары).

С 11 июня 2016 года односторонними стали проспект Абая (от проспекта Сарыарка до улицы Пушкина), улица Кенесары (от улицы Пушкина до проспекта Сарыарка) и улица Янушкевича (от проспекта Абая до улицы Иманова). С 20 августа 2016 года одностороннее движение внедрено на участках улиц Букейхана и Агыбай батыра.

Жания Уранкаева