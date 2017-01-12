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В Беларуси разыскивают опасного преступника с ледорубом и котом

12 января 2017, 15:11

Пожилой "альпинист" страдает психическими заболеваниями, опасен, склонен к агрессии и подозревается в причастности к убийству.


Сотрудники уголовного розыска ГУВД Минска разыскивают уроженца Кыргызстана 78-летнего Евгения Колесникова, сообщили в ГУВД.

"Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления в Заводском районе столицы", — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе ГУВД.

По словам собеседников агентства, подозреваемый страдает психическими заболеваниями. В ГУВД назвали приметы мужчины: на вид 75 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие с незначительной проседью, лицо широкое. Подозреваемый может носить на голове шапку-ушанку черного цвета, удлиненное пальто темно-серого цвета, темные брюки, темные ботинки.

Собеседники агентства также назвали особы приметы подозреваемого: он носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения — ледорубы и тому подобное.

"Кроме этого, при нем может быть также кот серого цвета", — сказали в ГУВД.

Источник: Sputnik-Беларусь
Фото © Sputnik

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