В Беларуси разыскивают опасного преступника с ледорубом и котом

Сотрудники уголовного розыска ГУВД Минска разыскивают уроженца Кыргызстана 78-летнего Евгения Колесникова, сообщили в ГУВД.

"Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления в Заводском районе столицы", — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе ГУВД.





По словам собеседников агентства, подозреваемый страдает психическими заболеваниями. В ГУВД назвали приметы мужчины: на вид 75 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие с незначительной проседью, лицо широкое. Подозреваемый может носить на голове шапку-ушанку черного цвета, удлиненное пальто темно-серого цвета, темные брюки, темные ботинки.





Собеседники агентства также назвали особы приметы подозреваемого: он носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения — ледорубы и тому подобное.





"Кроме этого, при нем может быть также кот серого цвета", — сказали в ГУВД.



