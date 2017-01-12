Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-ноябре 2016 года

В январе-ноябре 2016 года цены на экспортируемые товары повысились на 13,7%, импортируемые - на 15,3%.

Изменение цен внешней торговли в процентах, прирост +, снижение - Ноябрь 2016г. к Январь-ноябрь 2016г. к январю-ноябрю 2015г. октябрю 2016г. ноябрю 2015г. декабрю 2015г. Экспорт - всего 3,5 5,4 13,7 -6,8 Сырье 5,5 7,3 14,1 -11,7 Полуфабрикаты -1,5 3,1 13,4 3,8 Готовые товары 0,2 6,3 9,4 -10,8 Импорт - всего 0,7 10,5 15,3 8,4 Сырье 5,6 14,5 13,5 9,7 Полуфабрикаты 1,4 5,9 12,5 3,8 Готовые товары 0,2 11,0 16,0 9,1

За истекший период 2016 года цены экспортных поставок повысились на цинк на 52,4%, свинец - на 42,3%, прокат черных металлов - на 40,8%, алюминий - на 21,5%, уголь - на 20,9%, руды цветных и черных металлов - на 16,7%, нефть - на 16,3%, ферросплавы - на 14,6%, снизились - на газовый конденсат на 7%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 49,5%, зерно - на 15,2%, шерсть - на 11,4%.

Из импортируемой продукции овощи подорожали на 28,9%, мясо птицы - на 17,7%, фрукты и орехи - на 14%, сахар - на 13%, чай - на 10,6%, маргарин - на 10%, рыба - на 8,7%, молочная продукция - на 7,3%. Цены на бумагу стали выше на 32,4%, текстильные изделия - на 24%, обувь - на 21,1%.

С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.