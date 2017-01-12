Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-ноябре 2016 года
В январе-ноябре 2016 года цены на экспортируемые товары повысились на 13,7%, импортируемые - на 15,3%.
|
Изменение цен внешней торговли
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Ноябрь 2016г. к
|
Январь-ноябрь 2016г.
к январю-ноябрю 2015г.
|
октябрю 2016г.
|
ноябрю 2015г.
|
декабрю 2015г.
|
Экспорт - всего
|
3,5
|
5,4
|
13,7
|
-6,8
|
Сырье
|
5,5
|
7,3
|
14,1
|
-11,7
|
Полуфабрикаты
|
-1,5
|
3,1
|
13,4
|
3,8
|
Готовые товары
|
0,2
|
6,3
|
9,4
|
-10,8
|
Импорт - всего
|
0,7
|
10,5
|
15,3
|
8,4
|
Сырье
|
5,6
|
14,5
|
13,5
|
9,7
|
Полуфабрикаты
|
1,4
|
5,9
|
12,5
|
3,8
|
Готовые товары
|
0,2
|
11,0
|
16,0
|
9,1
За истекший период 2016 года цены экспортных поставок повысились на цинк на 52,4%, свинец - на 42,3%, прокат черных металлов - на 40,8%, алюминий - на 21,5%, уголь - на 20,9%, руды цветных и черных металлов - на 16,7%, нефть - на 16,3%, ферросплавы - на 14,6%, снизились - на газовый конденсат на 7%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 49,5%, зерно - на 15,2%, шерсть - на 11,4%.
Из импортируемой продукции овощи подорожали на 28,9%, мясо птицы - на 17,7%, фрукты и орехи - на 14%, сахар - на 13%, чай - на 10,6%, маргарин - на 10%, рыба - на 8,7%, молочная продукция - на 7,3%. Цены на бумагу стали выше на 32,4%, текстильные изделия - на 24%, обувь - на 21,1%.
С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).
Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.