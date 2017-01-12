В Атырау осуждены члены транснациональной преступной группы

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении 5 граждан Казахстана и России, которые организовали канал незаконной миграции , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.





Осужденные транспортировали граждан Исламской Республики Афганистан транзитом через Казахстан, дальше в Россию и в страны Европейского Союза, по так называемому «Северному маршруту» через Российско-Финляндскую границу в Мурманской области с октября 2015 года по март 2016 года.





Как выявило ДКНБ Атырауской области, мигрантов перевозили по строго разработанному плану, и обязанности у всех членов преступной группы были строго распределены. Специально для перемещения мигрантов через границу был нанят таксист, который доставлял их до Казахстанско-Российской границы.





Главой преступной группы был Р.Ж., вместе с неустановленными лицами - гражданами Российской Федерации и Исламской Республики Афганистан.





Приговором суда четверо подсудимых признаны виновными по ст.264 (создание транснациональной организованной группы), ст.394 (организация незаконной миграции)УК Республики Казахстан.





По данным статьям подсудимому Р.Ж. назначено наказание 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, другим подсудимым А.Т., К.К., О.М. по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества колонии общего режима.





Еще один фигурант, таксист, за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору приговорен к трем годам ограничения свободы.





Приговор суда не вступил в законную силу.