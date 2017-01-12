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Новости за сегодня

Назарбаев и Путин обсудили предстоящую в Астане встречу по Сирии

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Обсужден ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию», - говорится в сообщении.

Затронуты также некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

 

12 января 2017, 16:59
Источник, интернет-ресурс: Сайт Президента Российской Федерации

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