Назарбаев и Путин обсудили предстоящую в Астане встречу по Сирии
Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Обсужден ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию», - говорится в сообщении.
Затронуты также некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
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