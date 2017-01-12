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Иностранцы смогут получить турецкое гражданство за покупку недвижимости на сумму от $1 млн

12 января 2017, 17:15

На гражданство Турции смогут претендовать иностранцы, которые купили в стране недвижимость на сумму от $1млн с обязательством не продавать ее в течение трех лет.


Власти Турции намерены внести дополнения в закон о гражданстве, позволив иностранцам претендовать на получение турецкого гражданства за крупные капиталовложения. Об этом говорится в указе, опубликованном в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete, передает ТАСС.

В соответствии в поправками на гражданство Турции смогут претендовать иностранцы, которые купили в стране недвижимость на сумму от $1млн с обязательством не продавать ее в течение трех лет. Гражданство также предоставляется иностранным инвесторам, вложившим не менее $2 млн в основной капитал в республике, и тем, кто открыл в Турции текущие счета на сумму от $3млн с обязательством использовать их не менее трех лет или взявшим государственные займы на ту же сумму и срок.

Кроме того, поправки дают возможность обратиться за получением гражданства владельцам предприятий, которые трудоустроили не менее ста человек на территории республики.

Подобная либерализация закона о гражданстве начала обсуждаться в Турции несколько лет назад, в том числе и в качестве меры стимулирования притока капиталов в республику.

Кирилл Жаров
Фото с сайта kinghomes.ru

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