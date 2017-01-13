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Новости за сегодня

Установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2017 год

Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2016 года № 898 установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год. По видам экономической деятельности квота установлена в следующем процентном отношении к численности рабочей силы:

№ п /п

Вид экономической деятельности

% к рабочей силе

1

2

3

1

Строительство

0,3 %

2

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

0,06 %

3

Обрабатывающая промышленность

0,03 %

4

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

0,0002 %

5

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

0,0004 %

6

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

0,04 %

7

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

0,01 %

8

Транспорт и складирование

0,006 %

9

Услуги по проживанию и питанию

0,006 %

10

Информация и связь

0,003 %

11

Финансовая и страховая деятельность

0,003 %

12

Операции с недвижимым имуществом

0,0007 %

13

Профессиональная, научная и техническая деятельность

0,01 %

14

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания

0,007 %

15

Образование

0,004 %

16

Здравоохранение и социальные услуги

0,002 %

17

Искусство, развлечения и отдых

0,0006 %

18

Предоставление прочих видов услуг

0,08 %

19

Деятельность экстерриториальных организаций и органов

0,002 %

 

Итого

0,6 %

Квота на привлечение трудовых иммигрантов установлена в размере 4,2% к численности рабочей силы.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования - 12 января 2017 года.


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