Установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2017 год

Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2016 года № 898 установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год. По видам экономической деятельности квота установлена в следующем процентном отношении к численности рабочей силы:

№ п /п Вид экономической деятельности % к рабочей силе 1 2 3 1 Строительство 0,3 % 2 Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 0,06 % 3 Обрабатывающая промышленность 0,03 % 4 Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование 0,0002 % 5 Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов 0,0004 % 6 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 0,04 % 7 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 0,01 % 8 Транспорт и складирование 0,006 % 9 Услуги по проживанию и питанию 0,006 % 10 Информация и связь 0,003 % 11 Финансовая и страховая деятельность 0,003 % 12 Операции с недвижимым имуществом 0,0007 % 13 Профессиональная, научная и техническая деятельность 0,01 % 14 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 0,007 % 15 Образование 0,004 % 16 Здравоохранение и социальные услуги 0,002 % 17 Искусство, развлечения и отдых 0,0006 % 18 Предоставление прочих видов услуг 0,08 % 19 Деятельность экстерриториальных организаций и органов 0,002 % Итого 0,6 %

Квота на привлечение трудовых иммигрантов установлена в размере 4,2% к численности рабочей силы.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования - 12 января 2017 года.