Строжайшая секретность: неизвестные подробности создания iPhone

На этой неделе корпорация Apple отмечает десятилетие презентации первого iPhone. Сказать, что работа велась в условиях полной секретности, — не сказать ничего. Даже сейчас многие обстоятельства разработки смартфона, который разделил индустрию на «до» и «после», остаются неясными , пишет , пишет Лента.ру





Завесу тайны над историей первого смартфона от Apple поднял известный инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson). Он показал, как выглядели прототипы iOS, продемонстрировав два варианта прошивки. Их создавали две разные команды внутри Apple: одну возглавлял директор департамента по разработке и выпуску плеера iPod Тони Фаделл, другую — старший вице-президент по программному обеспечению Скотт Форсталл.





У них были совершенно разные подходы к тому, какой должна быть iOS. Фаделл предлагал взять за основу навигацию и управление посредством аналогичного имеющемуся в iPod сенсорного колеса. Интерфейс также очень сильно напоминал прошивку плеера.





Версия Форсталла больше походит на нынешнюю прошивку iPhone, поскольку для управления используется вся площадь сенсорного дисплея и у каждого пункта меню есть собственные иконки.





Фаделл подтвердил подлинность этих свидетельств и рассказал, что прототипов было гораздо больше. Со своей командой он пытался реализовать идею Джобса о создании iPhone на основе плеера iPod, в то время когда Форсталл исходил из Mac OS X. В отличие от того, что пишут СМИ, между командами не было никакой конкуренции, и работали все сообща, обмениваясь идеями.





Секретность была строжайшая. Джобс обещал уволить любого, кто проболтается о планах Apple. Разработчики отчитывались перед ним два раза в месяц в крошечном помещении без окон.





Порой доходило до настоящей паранойи: настолько серьезно в Apple относились к созданию своего телефона. Сам Фаделл едва не навлек на себя гнев Джобса, забыв прототип iPhone в самолете. Специальная поисковая группа смогла отыскать секретный гаджет в течение двух часов, но для знавших о случившемся сотрудников Apple эти сто двадцать минут казались вечностью.





По словам Фаделла, Джобс грезил идеей превратить iPod в iPhone и постоянно заставлял команду работать именно в этом направлении — это было ответом на то, что все мировые производители в тот момент пытались вставить компьютер в телефон. Сенсорное колесо для управления системой должно было быть виртуальным и исчезать при просмотре роликов. Джобс не принимал никаких отказов, и когда команда столкнулась с трудностями реализации набора номера при таком способе управления, он лишь в очередной раз отправил сотрудников искать решение.





Таким образом, шутка Джобса про iPhone в виде iPod с дисковым номеронабирателем была недалека от истины. Всего в компании рассматривали 17 совершенно разных концептов.





В одном из вариантов, который выдвинул Джобс, предлагалось сделать набор номера, как в Nokia 3650, то есть разместить цифры по всему диску. Фаделл понимал, что это пустая трата времени, однако Джобс настаивал, и команда несколько месяцев пыталась внедрить сенсорный круг в систему. Все предлагаемые решения никого не устраивали, и надежда на то, что удастся воплотить идею Джобса в жизнь, угасала.





Форсталл тем временем работал над компьютером Mac с сенсорным дисплеем. Именно эту концепцию и взяли за основу для iPhone, то есть все же вставили компьютер в смартфон. Самым спорным был вопрос реализации клавиатуры. Джобс мечтал о сенсорном вводе, хотя физические клавиши, наподобие BlackBerry, считались эталоном. Об этом спорили четыре месяца.





«Порой глупости только выглядят глупостями, а если разобраться, они окажутся весьма умными. Так было с этим "нет, люди хотят печатать на физической клавиатуре, никто не хочет печатать на стекле". Надо настаивать на своем, первая реакция вовсе не показатель», — говорит Фаделл.





Стоит отметить, что некоторые идеи реализовывались втайне от Джобса. Фаделл опасался выпускать устройство, в котором для управления требуется лишь палец, без вспомогательных средств. Чтобы был некий путь отступления, он попросил группу, занимавшуюся сенсорным экраном, все же добавить поддержку стилусов, что шло вразрез с поручениями Джобса.





Что касается характеристик первого iPhone, то тут все было гораздо легче.





По словам Фаделла, для проекта просто взяли «железо» iPod, хотя у Intel был шанс получить заказ на процессоры для iPhone. По свидетельству бывшего генерального директора Intel Пола Отеллини, производитель чипов сам отказался от предложения Apple.





«Никто не знал, что это за смартфон и какой будет его судьба. У нас был чип, который им требовался, но они предлагали за него слишком низкую цену. Я не мог себе представить, что эта сделка чего-то будет стоить. При такой цене невозможно было компенсировать прибыль объемом. Но прогноз был ошибочным, объем оказался в 100 раз больше, чем кто-либо мог подумать», — рассказывал Отеллини.





Презентация первого iPhone, проведенная Стивом Джобсом, до сих пор считается одним из лучших мероприятий Apple. Но за кулисами все было далеко не так гладко: эмоции и переживания били ключом. Дело в том, что имевшиеся на тот момент сто первых iPhone ужасно глючили: теряли сигнал, прерывали звонки, тормозили или банально выключались в самый неподходящий момент.





Чтобы никто не увидел проблемы с приемом сети, показанный Джобсом прототип даже запрограммировали на показ максимального уровня сигнала. Помимо всего прочего, iPhone не мог полностью проиграть песню или видео без вылета соответствующих приложений, но мог воспроизвести отрывок. Неприятным сюрпризом оказалось и то, что после открытия Safari оказалось невозможным отправить email, хотя в обратном порядке все работало отлично.





Путем многократных манипуляций инженеры Apple нашли способ показать iPhone так, чтобы ничего не глючило и не вылетало. Полуторачасовая презентация со Стивом Джобсом в главной роли прошла на ура и вошла в историю.



