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Назван самый аварийный участок дороги в Алматы

13 января 2017, 10:16

Самым аварийным участком дороги стало пересечение улиц Толе би и Утеген батыра.


В декабре на дорогах страны произошло 1 669 дорожно-транспортных происшествий ( ДТП), в которых пострадало 2 428 человек, из них 215 погибло, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Наибольшее количество ДТП в прошедшем месяце произошло в Алматы - 431.

"Самым аварийным участком дороги в южной столице стало пересечение улиц Толе би и Утеген батыра, где произошло 14 ДТП, в которых пострадало 29 человек, а также улица Ташкентская, где произошло 6 ДТП со смертельным исходом, в которых погибло 6 человек", - говорится в сообщении.

По смертности в декабре лидирует Алматинская область, где на дорогах погибло 44 человека.

Массовое ДТП зафиксировано в Акмолинской области.

Фото: Караганда Онлайн

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