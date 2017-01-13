Автомобильный рынок Казахстана ожидают новые потрясения
13 января 2017, 10:25
Модельный ряд новых авто существенно сократится из-за новой системы ЭВАК.
Автомобильный рынок Казахстана, если верить экспертам, ожидают новые потрясения. В ближайшие несколько лет модельный ряд новых машин в автосалонах может существенно сократится, передает телеканал "Астана" со ссылкой на мнение ряда отраслевых экспертов.
Специалисты связывают это со вступлением в силу договора Евразийского экономического союза об обязательном оснащении всех ввозимых машин кнопкой экстренного реагирования. В России это устройство называется «ЭРА-ГЛОНАСС», в нашей стране разрабатывают систему под названием «ЭВАК».
Сам агрегат, по словам спикеров, не должен сильно ударить по карману автопроизводителей, а вот получение специального сертификата обойдется автоконцернам примерно в полмиллиона евро: ведь новые машины необходимо подвергнуть краш-тестам. Очевидно, что на такие издержки пойдет не каждый производитель.
По словам шеф-редактора интернет-портала «Колеса» Павла Ким, сертификация очень затратная. Это будет просто экономически нецелесообразно. "Из того, что мы уже потеряли - это Тойота Фортунер казахстанской сборки. Одна из причин снятия с производства - как раз окончание действия сертификата",- говорит Ким.
Председатель Казахстанского независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков отметил, что если раньше был выбор из 1000 моделей, условно, то сейчас будет возможность выбора из 200 и львиная доля из этих 200 моделей будут модели российского «АвтоВАЗа». "У казахстанцев, получается, будет «широкий» выбор из «Лада» или другая «Лада»", - говорит он.
По данным экспертов, сократить модельный ряд на рынке России, а соответственно и Казахстана, уже планируют «Дженерал моторс» и «БМВ».
Фото: motor.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839012-557abbb3314eb046412396d72b6478eb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также