8 советов, как не стать жертвой аферистов

В числе жертв данных преступлений могут оказаться люди разных возрастов.

На сайте прокуратуры Южно-Казахстанской области опубликованы советы казахтанцам о том, как не стать жертвой мошенников. И первым пунктом прокуратура предлагает не открывать двери незнакомцам, даже, если они представляются полицейскими , передает , передает Zakon.kz

1. Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются работниками специальных служб, полиции, поликлиники, ЖКХ и т.п. обязательно перезвоните и уточните, присылали ли к Вам этого специалиста.





2. Проявляйте осторожность, если с вами пытаются заговорить на улице незнакомые люди. Не соглашайтесь на их предложения, ни в коем случае не приглашайте их в свое жилище.





3. Не соглашайтесь на предложения снять порчу или сглаз, погадать, предсказать будущее, - это хороший повод завладеть деньгами доверчивых людей.





4. Не доверяйте информации, если вам сообщили, что ваш родственник или знакомый попал в беду и нужна крупная сумма денег, чтобы «вытащить» его.





5. Не соглашайтесь на приглашения принять участие в розыгрыше призов, купить чудодейственные лекарства, приборы или дешевые вещи и продукты.





6. Внимательно проверяйте квитанции на оплату штрафов и коммунальных платежей.





7. Проверяйте любые сообщения о блокировке банковской карты, позвонив по телефону «горячей линии» вашего банка (он указан на обратной стороне банковской карты).





8. Не стесняйтесь звонить в полицию, если вы подозреваете, что вас хотят обмануть, - Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО помогут.





В числе жертв данных преступлений могут оказаться люди разных возрастов. Помните об этом и будьте внимательны!







