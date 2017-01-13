В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года утверждены укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для отдельных отраслей экономики.

В частности уполномоченный орган не реже одного раза в пять лет разрабатывает и утверждает укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для отдельных отраслей экономики. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения учитываются при разработке схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и документов Системы государственного планирования.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.