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Утверждены укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для отдельных отраслей экономики
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Аннотация к документу: Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 октября 2016 года № 431 «Об утверждении укрупненных норм водопотребления и водоотведения для отдельных отраслей экономики»
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В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года утверждены укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для отдельных отраслей экономики.
В частности уполномоченный орган не реже одного раза в пять лет разрабатывает и утверждает укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для отдельных отраслей экономики. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения учитываются при разработке схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и документов Системы государственного планирования.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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