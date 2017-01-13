В Алматы заготавливают снег для Универсиады-2017

Во время проведения 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы спортивные объекты не будут испытывать проблем с количеством снега на трассах. Дирекция по проведению Универсиады в Алматы разработала несколько планов решения проблемы, связанной с недостаточным количеством снега, сообщает Zakon.kz





На предстоящей Универсиаде в Алматы будет задействовано 4 спортивных объекта, для которых необходимо достаточное количество снега. Это лыжно-биатлонный комплекс «Алатау», комплекс «Табаган», горнолыжный курорт «Шымбулак» и международный комплекс трамплинов «Сункар». Дирекцией была проведена предварительная работа по модернизации существующих систем оснежения на спортивных объектах. Дополнительно на объектах были обновлены системы подачи и очистки воды, установлены гидранты, насосы и специальные пушки для производства искусственного снега. В случае если предпринятых мер окажется недостаточно, предусмотрен еще один вариант решения проблемы.





«На случай если будет стоять совсем теплая погода или пойдут дожди, у нас есть план «С», мы будем ввозить снег с прилегающих территорий горной местности. Мы уже посчитали, что для комплекса «Алатау» будет необходимо 50 тысяч кубических метров снега – 30 тысяч на биатлонную трассу и 20 на лыжную. Посчитано количество рейсов, совместно с акиматом области проведены встречи и намечены конкретные программы по исполнению плана «С». Определены точки сбора снега, его объемы, ресурсы, подготовлена дорожная карта, как довозить снег. С учетом всей проделанной тщательной и детальной подготовительной работы мы оптимистично смотрим на эту ситуацию. Уверенны, так или иначе, на всех объектах во время Универсиады будет снег» - сказал заместитель руководителя ГФ «Дирекция по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в г.Алматы» Нуржан Абулхаир.





Добавим, что по прогнозам синоптиков в начале февраля в Алматы ожидается теплая погода. И если на лыжно-биатлонном комплексе вероятность нехватки снег высока, то на комплексе трамплинов снега будет достаточно.

«Мы уже заготовили снег для соревнований Универсиады. Система оснежения на нашем объекте полностью подготовила снег, плюс был заготовлен резервный снег. У нас его более чем достаточно, и ввозить его дополнительно мы не будем» - рассказал директор Международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар» Руслан Кантарбаев.



