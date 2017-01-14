Жильцы алматинской многоэтажки подозревают, что их дом накреняется

Застройщики уверяют, что повода для беспокойства нет – новый дом просто дает осадку.

Жители многоэтажки в алматинском микрорайоне Кок-Кайнар боятся, что их дом скоро рухнет. На стенах постоянно появляются трещины, а мебель съезжает с места , сообщает телеканал " , сообщает телеканал " КТК ".





Люди решили, что здание накренилось, как в соседнем Алгабасе-6. Застройщики уверяют, что повода для беспокойства нет – новый дом просто дает осадку.





Ремонтом в своих квартирах жильцы этой многоэтажки все никак не могут похвастать. Только покрасят, побелят, наклеят обои, как с потолка начинает капать, причем не только на верхнем - шестом этаже, но и на нижних.





- До сих пор идет дождь у нас в квартире. Снег идет, а у нас капель или как это называется? Течь идет у нас, стены все плесенью покрываются. Вот, пожалуйста.





Плесень – это еще не самое страшное. Повсюду расползаются трещины.





- Вот откуда-то, отсюда – куда-то туда. Довольно глубокая. Причем они со смещением эти трещины. Не просто треснуло, а смещается.





Хозяева каждой из 52 квартир дома могут показать свою комнату страха. Чтобы сильно не пугать гостей, завешивают дыры в стенах картинами: штукатурка не спасает - обваливается. А мебель двигается сама по себе.





- Дом набекрень, в какую сторону наклоняется, в такую сторону у нас шкафы едут. Приходится каждый раз эти шкафы ремонтировать.





В подъездах подвесные потолки вот-вот обвалятся. А на парковке под домом стены трещат по швам.





Олеся Литвинова:





- Вот здесь все равно видно, что подмочено. Подмочена вся стена – в глубину туда. И весной это доходит вообще до середины. Полностью вся стена мокрая.





Первое обрушение – после первого снега. Рухнул навес над въездом в паркинг.





Самал Исина:





- У нас нет детских площадок, дети играют вокруг дома. А если бы под завалами остался ребенок? Кто нам восполнил бы жизнь ребенка?





Этот дом построили всего 3 года назад. Люди, купившие здесь квартиры, говорят, что их жизнь превратилась в кошмар. Они надеялись, что в новой многоэтажке будут наслаждаться комфортом, а оказалось все совсем не так, как рассчитывали.





Бахытгуль Сатыбалдинова:





- Дом у нас весь в трещинах. Мы очень боимся, что вообще дом рухнет. При каждом дожде он дает осадку. Причем каждый год он дает осадку. Обычно год-два дает осадку, а он третий год подряд дает осадку. Когда остановится осадка? Мы переживаем просто. Мы боимся.





Не боятся застройщики! Представители компании, которая возводила жилье, считают, что тревоги напрасны. По их мнению, все, что происходит с домом, вполне естественно.





Рустем Болтриков, юрист ТОО «Строймодульсервис»:





- Дом должен дать естественную осадку. Садится любой дом. Поэтому, может быть, и появляются трещины. Скорее всего, думаю, из-за этого.





Чтобы всех окончательно успокоить, строители хотят провести экспертизу, которая определит, безопасно ли тут жить.





Виталий Мантров.



