Трамп назвал условие отмены санкций против России
14 января 2017, 08:49
Избранный президент США выразил готовность встретиться после инаугурации с российским коллегой Владимиром Путиным.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранить «по крайней мере, на определенный период» санкции против России, введенные его предшественником Бараком Обамой, однако допустил их отмену в случае успешного сотрудничества с Москвой. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.
Трамп отметил, что может отменить антироссийские санкции, введенные Обамой в конце декабря в ответ на якобы имевшие место кибератаки, если Москва окажет содействие в борьбе с терроризмом и решении других задач. «Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, то для чего нужны санкции, если творятся великие дела», — сказал он.
Избранный президент США также выразил готовность встретиться после инаугурации с российским коллегой Владимиром Путиным. «Я понимаю, что они [русские] хотели бы встретиться, и это абсолютно меня устраивает», — заявил Трамп.
Фото: inosmi.ru.
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