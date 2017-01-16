Назарбаев пригласил компании ОАЭ принять участие в приватизации в Казахстане

Президент РК провел встречу с представителями деловых кругов Эмиратов. Во встрече приняли участие руководители ведущих эмиратских компаний, работающих на мировом уровне, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Нурсултан Назарбаев отметил, что с момента обретения нашей страной независимости общий объем прямых инвестиций из ОАЭ достиг порядка 2 млрд долларов.

– В Казахстане действуют около 200 совместных предприятий с участием эмиратского капитала. Реализуются проекты в сельском хозяйстве, металлургии и энергетике. Налажены тесные связи с государственной инвестиционной компанией «Мубадала», – сказал Президент Казахстана.

Глава государства особо отметил реализацию двустороннего инвестиционного проекта «Абу Даби плаза» в Астане общей стоимостью 1,6 млрд долларов.

Также Президент Казахстана подчеркнул, что наша страна уделяет особое внимание диверсификации экономики и ставит задачу войти в число 30 самых развитых государств.

– Для достижения этой цели предусмотрены комплексные льготы бизнесу, создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций, – сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства подробно остановился на ключевых системных мероприятиях и институциональных реформах, проводимых в республике.

– За годы независимости общий приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны превысил 265 млрд долларов. В рейтинге Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса» Казахстан занимает 35-е место. На сегодняшний день граждане 56 государств могут свободно въезжать в Казахстан без оформления визы. В их числе – и Объединенные Арабские Эмираты, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана пригласил компании ОАЭ принять активное участие в реализации программы индустриализации, заверив, что наша страна готова оказать всестороннюю инвестиционную поддержку.

– Инвесторы в приоритетных отраслях освобождены от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов сроком на 10 лет, налога на имущество – на 8 лет. В целях поддержки зарубежных компаний на протяжении 19 лет действует Совет иностранных инвесторов, – сказал Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстана отметил, что в нашей стране функционируют 10 специальных экономических зон и 20 индустриальных зон.

– Нас интересует огромный опыт ОАЭ в сфере развития индустриальных зон. Мы готовы передать такие зоны в управление эмиратским компаниям, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства сообщил эмиратским бизнесменам, что Казахстан проводит масштабную кампанию по приватизации крупных государственных предприятий, в рамках которой на продажу выставлено порядка семисот активов.

– Это акции предприятий горно-металлургической, нефтедобывающей отраслей, энергетики, транспорта и связи, инфраструктурные объекты. Мы приветствуем участие эмиратских компаний в приватизации, – отметил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на деятельности Международного финансового центра «Астана» и предстоящем проведении международной выставки «ЭКСПО-2017», которая имеет общую тематику с проходящим в Абу-Даби Саммитом.





– В этом году в нашей столице пройдёт международная выставка «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего». В ней планируют принять участие свыше 110 стран, 18 международных организации, а также ведущие мировые компании в области возобновляемых источников энергии. Эмираты первыми среди арабских государств официально подтвердили своё участие, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана отметил, что в рамках двусторонних переговоров было подписано соглашение по сотрудничеству между «Астана ЭКСПО-2017» и «Бюро ЭКСПО Дубай 2020», выразив надежду на плодотворное сотрудничество с ОАЭ в области «зеленой» энергетики, альтернативных и возобновляемых источников энергии.

В завершение Нурсултан Назарбаев поблагодарил всех участников встречи и высказал уверенность, что сторонами будут определены новые возможности и перспективы взаимовыгодного сотрудничества.