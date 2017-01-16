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Госсекретарь США надеется на присутствие представителей Трампа на переговорах в Астане

16 января 2017, 01:22

Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января.


Госсекретарь США Джон Керри выразил надежду, что представители администрации избранного американского президента Дональда Трампа примут приглашение участвовать на переговорах по Сирии в Астане, передает РИА Новости.

"Я надеюсь, что следующая администрация решит поехать. Я думаю, для них будет лучше поехать", — заявил Керри журналистам в Париже после конференции по палестино-израильскому урегулированию.

Он отметил, что надеется, что встреча поможет добиться прогресса и приведет к возобновлению женевских мирных переговоров по Сирии.

Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию прошла в воскресенье в Париже. Во встрече примут участие около 70 стран. К участию в конференции французские власти приглашали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса, однако Нетаньяху отказался, назвав конференцию "обманом"

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в субботу заявил, что Россия и Турция решили пригласить США на переговоры по Сирии в Астане. О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.

Фото AP Photo/ Markus Schreiber


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