Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Неустойчивая погода ждет казахстанцев в понедельник

16 января 2017, 06:02

Местами ожидается туман.


На большей части республики ожидается погода без осадков, лишь в северо-восточной части и на юге сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман.

На юге и юго-востоке местами - гололед, усиление ветра, низовая метель.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с, низовая метель.

В Южно-Казахстанской области - туман, усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель.

В Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской, Актюбинский, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, ночью Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем -5°, ясно.

В Астане днем -17°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: teren.in.ua

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также