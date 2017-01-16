Неустойчивая погода ждет казахстанцев в понедельник
16 января 2017, 06:02
Местами ожидается туман.
На большей части республики ожидается погода без осадков, лишь в северо-восточной части и на юге сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман.
На юге и юго-востоке местами - гололед, усиление ветра, низовая метель.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с, низовая метель.
В Южно-Казахстанской области - туман, усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель.
В Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 м/с.
В Акмолинской, Актюбинский, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, ночью Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем -5°, ясно.
В Астане днем -17°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: teren.in.ua
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