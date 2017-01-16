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Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге

16 января 2017, 06:32

У девушки был диагностирован редкий вид саркомы.


Кристи Лойалл (Kristi Loyall), потерявшая правую ногу из-за рака, завела в Instagram страницу, посвященную путешествиям отрезанной конечности, сообщает Lenta.ru.

На аккаунт обратило внимание издание The Huffington Post.

У девушки был диагностирован редкий вид саркомы. Сначала Лойалл заметила, что у нее немеет мизинец, со временем онемение разрасталось, а позже появились боли. Чтобы саркома не развилась дальше, медики приняли решение ампутировать ногу до колена.


Отрезанную конечность очистили от мягкий тканей, и от ее лица девушка начала вести страницу в соцсети. Она надеется, что профиль станет популярным, и у нее получится собрать деньги на медицинские расходы.


Scared this kid so bad he passed out #amputee #skeleton #foot #baby #onefootwander

Фото опубликовано cancer foot (@onefootwander) Дек 30 2016 в 8:30 PST


Ежедневно владелица профиля публикует фото ноги на фоне живописных видов и показывает, как отрезанная часть тела сосуществует с детьми и домашними животными, путешествует по миру и пытается вести активный образ жизни.


Dog friend! #amputee #skeleton #foot #funnybone #cancer #epithelioidsarcoma #cancersucks #fuckcancer #dog #kaizer #bear #onefootwander

Фото опубликовано cancer foot (@onefootwander) Дек 13 2016 в 9:36 PST



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