СМИ: В Иордании три льва растерзали ветеринара и его помощника
16 января 2017, 07:16
Оба сотрудника скончались.
В заповеднике в Иордании три хищных льва атаковали ветеринара и его помощника, сообщает РИА Новости.
Оба сотрудника скончались.
Животные напали на ветеринара и его помощника пакистанского происхождения в сафари-парке, который находится в провинции Эль-Балка.
Львы-убийцы были усыплены, рассказал сотрудник службы безопасности сафари-парка на условиях анонимности. В настоящий момент полиция начала расследование происшествия.
Фото: AP Photo
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