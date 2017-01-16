Трамп обещает грандиозную инаугурацию на фоне бойкотов и акций протеста

За последние сутки 11 членов обеих палат Конгресса объявили об отказе присутствовать на присяге 45-го главы США.

Число участников инаугурации избранного президента США Дональда Трампа по мере приближения дня этой церемонии заметно сокращается, сообщает ТАСС





Как сообщило в воскресенье агентство Reuters, только за последние сутки 11 членов обеих палат Конгресса объявили об отказе присутствовать на присяге 45-го главы США.





Звезда Бродвея певица Дженнифер Холлидей отменила решение выступать вместе с другими исполнителями на торжествах в Вашингтоне 20 января.





Наиболее скандальным случаем стал бойкот, объявленный Трампу членом Палаты представителей Конгресса от штата Джорджия Джоном Льюисом, который считается одним из самых видных в США борцов за права темнокожего населения.



