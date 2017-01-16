Трамп обещает грандиозную инаугурацию на фоне бойкотов и акций протеста
16 января 2017, 08:40
За последние сутки 11 членов обеих палат Конгресса объявили об отказе присутствовать на присяге 45-го главы США.
Число участников инаугурации избранного президента США Дональда Трампа по мере приближения дня этой церемонии заметно сокращается, сообщает ТАСС.
Как сообщило в воскресенье агентство Reuters, только за последние сутки 11 членов обеих палат Конгресса объявили об отказе присутствовать на присяге 45-го главы США.
Звезда Бродвея певица Дженнифер Холлидей отменила решение выступать вместе с другими исполнителями на торжествах в Вашингтоне 20 января.
Наиболее скандальным случаем стал бойкот, объявленный Трампу членом Палаты представителей Конгресса от штата Джорджия Джоном Льюисом, который считается одним из самых видных в США борцов за права темнокожего населения.
В эфире телекомпании NBC он заявил, что впервые с момента избрания конгрессменом в 1986 году собирается пропустить инаугурацию очередного президента страны. Законодатель от Демократической партии мотивировал свое решение тем, что не считает Трампа "законно избранным" главой государства. Льюис не скрывал, что верит домыслам о причастности Москвы к хакерским атакам перед выборами в США, и утверждал, что "россияне посодействовали избранию" республиканца и "помогли уничтожить кандидатуру Хиллари Клинтон".
Между тем 70-летний виновник торжества не теряет оптимизма. "День инаугурации будет еще масштабнее, чем ожидалось. 20 января, Вашингтон. Веселитесь!" - написал он в Twitter.
Inauguration Day is turning out to be even bigger than expected. January 20th, Washington D.C. Have fun!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 января 2017 г.
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