В аэропорту Алматы задержаны 10 авиарейсов
16 января 2017, 09:19
Отменен один рейс ZXA529/530 Алматы-Урджар-Алматы.
По состоянию на 15/01-16/01 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны 10 рейсов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
Среди задержанных:
1 KC131 Алматы-Душанбе (тех.причина авиакомпании) Эйр Астана
2 KC127 Алматы-Ташкент (метеоусловия в а/п назначения) Эйр Астана
3 SU1941 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот
4 FZ736 Алматы-Дубай (позднее прибытие самолета) Флайдубай
5 KC865 Алматы-Актобе (позднее прибытие самолета) Эйр Астана
6 KC911 Алматы-Стамбул (позднее прибытие самолета) Эйр Астана
7 KC109 Алматы-Манас (метеоусловия в а/п назначения) Эйр Астана
8 DV731 Алматы-Актау (позднее прибытие самолета) Скат
9 KC875 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Эйр Астана
10 DV706 Алматы-Шымкент (метеоусловия в а/п назначения) Скат
В настоящий момент в а/п Алматы, вертикальная видимость составляет 220 м, горизонтальная 2500 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет
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