 
Частично облачно
-25°

Астана

Частично облачно

Вероятность осадков: 4%

Влажность: 74%

Давление: 746 мм рт. ст.

Ветер: юго-восточный, 1.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.30

16 января 

Курс НБРК

332.06

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.70

Продажа

333.30

АСТАНА

Покупка

332.50

Продажа

333.30

Подробнее
355.00

16 января 

Курс НБРК

353.44

-

АЛМАТЫ

Покупка

352.00

Продажа

355.00

АСТАНА

Покупка

352.00

Продажа

355.00

Подробнее
Новости за сегодня

99,9% пенсионных активов ЕНПФ, размещенных в Казинвестбанке, направлены на кредитование МСБ

 

До момента лишения лицензии Казинвестбанк осуществил освоение инвестированных пенсионных активов АО «ЕНПФ» в объеме 99,9% от суммы вклада. Это было подтверждено данными АО «ФРП «Даму». Об этом сообщил заместитель директора Департамента монетарных операций Национального Банка РК Нуржан Турсунханов на брифинге для СМИ, который сегодня состоялся в ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

«Освоение АО «Казинвестбанк» инвестированных пенсионных активов составило 99,9% от суммы вклада. Фактически пенсионные активы полностью направлены в виде кредитов малому и среднему бизнесу. Таким образом, размещенные на обусловленный депозит средства не могли быть изъяты Нацбанком ввиду их выделения реальному сектору экономики», - сказал Н. Турсунханов.

Неосвоенная часть вклада, по его словам, «была возвращена с выплатой штрафа в размере 1% от несвоевременно освоенной суммы вклада». В связи с этим изъятие инвестированных пенсионных активов из АО «Казинвестбанк» не осуществлялось, уточнил представитель финансового регулятора.

«В то же время 21 октября 2016 года Казинвестбанк в соответствии с условиями договора осуществил выплату вознаграждения на сумму 226,2 млн тенге», - добавил Н. Турсунханов.

Он напомнил, что инвестирование пенсионных активов в депозит АО «Казинвестбанк» осуществлялось в рамках программы обусловленного финансирования потребности малого и среднего бизнеса в соответствии с решением, принятым 10 февраля 2016 года на расширенном заседании Правительства РК с участием Президента РК. В соответствии с условиями договора банковского вклада размещение осуществляется на срок 3,5 года, из которых полгода предоставляется на освоение средств, то есть, как пояснил Н. Турсунханов, банки должны в течение 6 месяцев выдать кредиты, в противном случае неосвоенные средства могут быть досрочно изъяты, а 3 года - на кредитование (срок выдаваемого кредита).

 

Кубатбек Туратбеков

 

16 января 2017, 10:18
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код