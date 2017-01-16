Жителю Степногорска дали 10 лет за 1 килограмм марихуаны

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Степногорска и вынес решение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина незаконно хранил и сбыл условному закупщику марихуану весом 58 граммов В ходе проведения личного обыска и обыска автомашины у мужчины были обнаружены и изъяты бумажные свертки с марихуаной. Всего мужчина незаконно хранил в целях сбыта 1002,5 грамма наркотического средства марихуаны.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 297 частью 3 пункта 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.