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Новости за сегодня

Жителю Степногорска дали 10 лет за 1 килограмм марихуаны

 

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Степногорска и вынес решение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина незаконно хранил и сбыл условному закупщику марихуану весом 58 граммов В ходе проведения личного обыска и обыска автомашины у мужчины были обнаружены и изъяты бумажные свертки с марихуаной. Всего мужчина незаконно хранил в целях сбыта 1002,5 грамма наркотического средства марихуаны.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 297 частью 3 пункта 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

16 января 2017, 10:23
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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