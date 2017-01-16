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Новости за сегодня

США не пригласили участвовать во встрече в Астане по Сирии

 

Администрация президента Барака Обамы не получала официального приглашения принять участие во встрече в столице Казахстана - Астане - по урегулированию сирийского конфликта. Об этом сообщил на регулярном брифинге в госдепартаменте США его официальный представитель Марк Тонер, передает ТАСС.

«Мы не получали формального приглашения принять участие во встрече в Астане, - отметил он. - Но мы продолжаем поддерживать любые усилия, нацеленные на продвижение переговоров о достижении урегулирования в Женеве». По его словам, США «поддерживают контакты с Россией и Турцией по этому вопросу».

«Мы будем рекомендовать следующей администрации продолжать эти усилия, - добавил он. - Мы не выступаем против этих усилий».

В конце января в Астане запланированы переговоры по сирийскому урегулированию. Как ожидается, в них примут участие представители правительства Сирии и группировок вооруженной оппозиции.

 

16 января 2017, 10:33
Источник, интернет-ресурс: ИТАР-ТАСС

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