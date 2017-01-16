Из-за сильного тумана самолёт президента Кыргызстана сел в аэропорту «Тамчы»
16 января 2017, 11:16
15 января президент Алмазбек Атамбаев вернулся в Кыргызстан после кратковременного отпуска.
15 января президент Алмазбек Атамбаев вернулся в Кыргызстан после кратковременного отпуска, сообщает kabarlar.org.
Самолёт главы государства не смог сесть в аэропорту «Манас» из-за сильного тумана. Тогда борт № 1 направился в аэропорт «Тамчы», где благополучно приземлился.
Напомним, после официального визита в Китай 5-6 января президент решил там же, в этой стране, отдохнуть.
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